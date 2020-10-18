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Gündem İstanbulu sağanak vurdu, taksici aracının üstünde kurtarılmayı böyle bekledi
İSTANBUL

İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde kurtarılmayı böyle bekledi

Meteoroloji yetkililerinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış hakim oldu. Maltepe'de bir taksi sürücüsü şiddetli yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Alt geçidin altında mahsur kalan taksici, aracının üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi.
Alt geçidin altında mahsur kalan taksici, aracının üstüne çıkıp kurtarılmayı bekledi.

Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi.

Su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan taksici, kepçeyle kurtarıldı
OYNAT 00:59
Su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan taksici, kepçeyle kurtarıldı
İstanbul Maltepe'de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.


Meteorolojiden İstanbul ve 32 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 32 ile yağış uyarısı

Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi.

Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Meteoroloji'den yağış uyarısı: Yarın başlayacak, tüm Türkiye'yi saracak
GÜNDEM
Meteoroloji'den yağış uyarısı: Yarın başlayacak, tüm Türkiye'yi saracak

"Kepçe bile batıyordu"

Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok” dedi. Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde kurtarılmayı böyle bekledi
FOTOĞRAF 9
Title
Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi.
Title
Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı.
Title
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Title
Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü.
Title
Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok” dedi.
Title
Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.
Title
Title
Title
İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde kurtarılmayı böyle bekledi
Meteoroloji yetkililerinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış hakim oldu. Maltepe'de bir taksi sürücüsü şiddetli yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi.


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