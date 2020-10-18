İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde kurtarılmayı böyle bekledi

Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi.

OYNAT 00:59 Su basan alt geçitte aracıyla mahsur kalan taksici, kepçeyle kurtarıldı İstanbul Maltepe'de bir taksi sürücüsü sağanak yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Meteorolojiden İstanbul ve 32 ile yağış uyarısı

Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi.

Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

GÜNDEM Meteoroloji'den yağış uyarısı: Yarın başlayacak, tüm Türkiye'yi saracak

"Kepçe bile batıyordu"

Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok” dedi. Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

FOTOĞRAF 9 Olay saat 11.30 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, aracıyla bir süre seyir halinde ilerledikten sonra Çiftlik Yolu üzerinde bulunan bir alt geçitten geçmek istedi. Albayrak, sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB ekipleri sevk edildi. Aracında bir süre yardım bekleyen sürücü, olay yerine gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Taksi sürücüsü Mehmet Albayrak, “10 dakika önce geçtim bu yoldan, problem yoktu. Yine geçerken araba bayağı derine düştü. Herhalde asfalt çökmesi oldu. Arabadan kepçeyle almak istediler. Kepçe bile batıyordu. 1 saattir buradayız. Vidanjör bekliyoruz suyu boşaltması için. Kepçe yanaştı, bindik. Sağlığımızda bir sıkıntı yok” dedi. Alt geçitte sular altında kalan taksi ise vinç yardımıyla çıkarıldı. İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde kurtarılmayı böyle bekledi Meteoroloji yetkililerinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış hakim oldu. Maltepe'de bir taksi sürücüsü şiddetli yağış nedeniyle su basan alt geçitte aracıyla birlikte mahsur kaldı. Bir süre yardım bekleyen sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına kaydedildi. BiP'te paylaş

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