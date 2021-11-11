İstanbul'un 11 ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon: Dokuz kişi yakalandı

Yaralanan yolculardan İbrahim Sıddık, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, \"Ben ön koltuktaydım. O sırada dalmıştım öne doğru eğilmiştim, baktım cam bir anda patladı. Tabi cam patlayınca olduğu gibi karşı tarafa vurdu. Tam görmedim yani o sırada dalmıştım. Yolda karşı taraftan araba geliyordu\" dedi.