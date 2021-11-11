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İSTANBUL

İstanbul'un 11 ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon: Dokuz kişi yakalandı

İstanbul’da radikal terör örgütleri; El Kaide/HAD ve DEAŞ’a yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı

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Haber Merkezi İHA
İstanbulun 11 ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon: Dokuz kişi yakalandı
Foto/arşiv

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri, terör örgütleri DAEŞ ve El Kaide ile bağlantıları olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, sabah, 11 ilçedeki 16 ayrı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 9 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Ankara'da ilginç olay: Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çalışkanlar kontrol noktası yakınında meydana geldi.
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Şehir merkezi yönüne giden İbrahim Efe Ö. yönetimindeki 06 EC 8795 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kayarak refüje girdi.
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Otomobilin lastiklerinden sıçrayan taşlar, karşı yönden gelen Bursa- Diyarbakır seferi gerçekleştiren Mehmet Ö. yönetimindeki Özlem Diyarbakır firmasına ait 07 AST 361 plakalı yolcu otobüsüne ve Enver C. hakimiyetindeki 06 9187 plakalı otomobile çarptı.
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Otobüsün yan camının kırılmasının ardından içeriye giren taşlar ve cam parçacıkları yolcuların üzerine geldi.
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1 yolcu başına isabet eden taş nedeniyle yaralanırken, cam kırıkları nedeniyle bazı yolcuların da el ve yüzlerinde kesikler oluştu.
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İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Başı yarılan yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Cam kırıklarından kesikler oluşan yolcular da ambulanslarda ayakta tedavi edildi.
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Yaralanan yolculardan İbrahim Sıddık, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, \"Ben ön koltuktaydım. O sırada dalmıştım öne doğru eğilmiştim, baktım cam bir anda patladı. Tabi cam patlayınca olduğu gibi karşı tarafa vurdu. Tam görmedim yani o sırada dalmıştım. Yolda karşı taraftan araba geliyordu\" dedi.
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Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.<br>
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Ankara'da ilginç olay: Otomobilin savurduğu taş otobüsteki yolcunun başına isabet etti
Ankara'da kontrolden çıkarak refüje giren otomobilin sıçrattığı taşlar yolcu otobüsünün camını kırarak içine girdi. Bir yolcu başına isabet eden taş nedeniyle yaralanırken, cam kırıkları nedeniyle bazı yolcuların da el ve yüzlerinde kesikler oluştu.

Bursa'da korkutan yangın: Bina sakinleri canlarını zor kurtardı
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Yangın, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahalesi Akar sokak üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en üst kat ve çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
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İtfaiye ekiplerinin iki ayrı sokak üzerinden müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürülürken, dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
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5 katlı binanın boşaltılarak güvenlik önlemi alındığı binanın elektrik ve doğalgazı ekiplerce kesilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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Gemlik’te korkutan yangın Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
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Gemlik’te korkutan yangın Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
Title
Gemlik’te korkutan yangın Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
Title
Gemlik’te korkutan yangın Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
Title
Gemlik’te korkutan yangın Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
Title
Gemlik’te korkutan yangın Bina sakinleri canlarını zor kurtardı, 1 kişi zehirlendi
Bursa'da korkutan yangın: Bina sakinleri canlarını zor kurtardı
Bursa Gemlik'te beş katlı binanın en üst katında meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Bina sakinlerinin canlarını zor kurtardığı yangında bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


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