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İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: İlçe ilçe yayınlandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

13:46 . 6/04/2023 Perşembe
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İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi.

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak.


BEDAŞ, 6 Nisan elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçede elektirik kesintileri yaşanacak.


Planlı programa göre, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.


İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

#Elektrik
#BEDAŞ
#İstanbul
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