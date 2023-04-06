İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi: İlçe ilçe yayınlandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak.