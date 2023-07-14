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İstanbul’un 3 ayrı ilçesinde DEAŞ’a operasyon: 28 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İstanbul’un 3 ayrı ilçesinde DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 15 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

11:22 . 14/07/2023 Cuma
DHA
Aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 avro para ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 172 mermi, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 avro para ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında örgütle ilişkisi oldukları tespit edilen şüphelilerin Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi. 15 farklı adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 yabancı uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 172 fişek, 100 bin 600 lira, 77 bin 500 dolar ve bin 610 euro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.



#deaş
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#operasyon
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