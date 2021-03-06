Gündem İstanbulda salı günü 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi
İSTANBUL

İstanbul'un 3 ilçesinde 17 saatlik su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da salı günü 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi

İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle 17 saatliğine salı gününden itibaren su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir" denildi.

  • Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:
  • "Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.
  • Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
  • Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."
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