İstanbul'da salı günü 3 ilçede 17 saatlik su kesintisi

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Büyükçekmece Arıtma Tesisleri-Mimarsinan su dağıtım hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, 09 Mart 2021 Salı günü 22.00 ile 10 Mart 2021 Çarşamba günü 15.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen bölgelere 17 saat süreyle su verilemeyecektir" denildi.
- Su alamayacak bölgeler ise şöyle açıklandı:
- "Büyükçekmece ilçesi: Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye Mahalleleri.
- Çatalca ilçesi: Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey Mahalleleri.
- Silivri ilçesi: Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Selimpaşa ve Semizkumlar Mahalleleri ile Çanta Mahallesi'nin üst kotları."