İstanbul'un 3 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
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