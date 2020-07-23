İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

Hayat

En güzel Cuma mesajları

Cuma mesajlarını sizler için hazırladık. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip mübarek cuma günlerinde vatandaşlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Güncel, anlamlı, resimli güzel Cuma mesajları ve dualarını haberimizde bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz mesaj gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.