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Gündem İstanbulun 39 ilçesinde Yeditepe Huzur asayiş uygulaması
İSTANBUL

İstanbul'un 39 ilçesinde Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor. Asayiş uygulaması saat 22.00'ye kadar devam edecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-9" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

  • Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor. Asayiş uygulaması saat 22.00'ye kadar devam edecek.

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