Gündem İstanbulun 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İSTANBUL

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak! İSKİ İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak

İstanbul'da Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye ve Beykoz'un bazı kesimlerinde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 9 ilçedeki bazı mahallelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığından yapılan yazılı açıklamada, Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla yarın saat 11.00'den itibaren bazı bölgelerde 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

İSKİ'nin, çalışma kapsamında Küçük Çamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacağı ifade edilen açıklamada, böylelikle, saha içerisinde borulama sisteminde yapılacak düzenleme ile yenilenmiş terfi merkezindeki bakım-onarım ve arıza durumlarında geniş kesintiler yerine, lokal kesintilerle işlem yapılabilmesinin mümkün olacağı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu çalışmalar nedeniyle yarın 10 saat süreyle su verilmeyecek ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:

  • "Fatih; Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray.
  • Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuri Paşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe.
  • Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.
  • Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek.
  • Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe.
  • Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, Küçük Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil.
  • Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler.
  • Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı."

20 saat su verilmeyecek yerler

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.

Çiğ çiğ yedi

Çiğ çiğ yedi

​Pazarcılar çıkan haberlere tepki gösterdi.
İrandan zeytin dalı

İran'dan zeytin dalı

​Ruhani, Kral Selman'a "barış mektubu" gönderdi.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
Bakan Soylu'dan sert 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan sert 'kayyum' açıklaması

​Fransa'da Türkiye'yi şikayet eden İmamoğlu'na tepki gösterdi.
Bu kış çok yağışlı olmayacak

Bu kış çok yağışlı olmayacak

​Meteoroloji Genel Müdürü, son tahminleri açıkladı.
Yanmış<br> halde bulundu

Yanmış
halde bulundu

​Çobanın ihbarı korkunç olayı ortaya çıkardı.

Haber okunmuyor video izleniyor

Haber okunmuyor video izleniyor

​Eurostat araştırmasına göre Türk internet kullanıcılarının yüzde 80'i video izliyor.
ABD yenilerini ekliyor

ABD yenilerini ekliyor

Petrol zengini Deyrizor'da iki yeni üs kuruyor.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

100 bin TL gösterene<br>2 bin 250 TL ceza!

100 bin TL gösterene
2 bin 250 TL ceza!

​1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlayacak.
Dereye düştü

Dereye düştü

​Kazada 2 öğretmen ağır şekilde yaralandı
Milli gemi<br> milli füzeyi ateşledi

Milli gemi
milli füzeyi ateşledi

​İlk milli deniz seyir füzesi Atmaca fırlatıldı.
İddialara<br>fotoğraflı yanıt

İddialara
fotoğraflı yanıt

​Milli Savunma Bakanlığı tek tek fotoğraflarını paylaştı.
Çalışanlara haftada 3 günlük izin

Çalışanlara haftada 3 günlük izin

​Toplantılar kısaldı verimlilik yüzde 40 arttı.
Latin Amerika'da diplomat krizi

Latin Amerika'da diplomat krizi

Maduro'dan Bukele'ye: "ABD'nin piyonusun"

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.