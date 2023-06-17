İstanbul'un altı ilçesinde su kesintisi: 24 saat su verilemeyecek

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında yaralı olarak kurtulan Ahmet Alyamaç (63), iki aile arasındaki husumetin 70 yıldır devam ettiği söyledi. Alyamaç, “Ateş salınan arazi ile tartışmalara konu olan arazi değil. 2 kardeşim, 1 oğlum ve bir yeğenim yaşamını yitirdi. Devletin önlem alması lazım. Tapu kadastro mahkemelerinin hepsinin sona ermesi lazım” dedi.