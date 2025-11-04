İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmezken, araçların görüş mesafesi düştü. Kentin bazı bölgelerinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah da yüksek kesimlerde ve İstanbul Boğazı çevresinde devam etti.