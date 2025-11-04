Yeni Şafak
İstanbul'un bazı bölgelerinde sis etkili oluyor

09:114/11/2025, Salı
Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken sürücüler araçlarıyla trafikte güçlükle ilerledi.
İstanbul Boğazı ve çevresi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bölümleri sis altında kaldı

İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmezken, araçların görüş mesafesi düştü. Kentin bazı bölgelerinde gece saatlerinde etkili olan sis, sabah da yüksek kesimlerde ve İstanbul Boğazı çevresinde devam etti.


Boğaz'daki sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bazı bölümleri sis altında kaldı. Farlarını açan araçlar, köprüdeki yoğun trafikte kontrollü ilerledi.


Anadolu Yakası'nda, İstanbul Boğazı çevresi ile Ümraniye, Çekmeköy ve Ataşehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.


Avrupa Yakası'nda, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer ve Büyükçekmece'de de yoğun sis oluştu.




