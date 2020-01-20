Gündem İstanbulun Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
İSTANBUL

İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağdı. Öte yandan Meteorolojinin son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı başladı. İBB'den yapılan açıklamada, Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi.

İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor
GÜNDEM
İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji: Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

AA
Belediye ekipleri kar kürüme çalışması yaptı.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece, çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, cuma günü en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

Barajlarda doluluk arttı

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
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İstanbul'un Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlayan kar nedeniyle bazı yollar beyaza büründü.
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Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı da görüldü.
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Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğle saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.
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Silivri'de başlayan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Yağan karın ardından oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.
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Şehir genelinde kuzeyli rüzgarlar alçak tabanlı bulutların oluşmasına, beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişlerinin yaşanmasına ve sıcaklıkların da gerçeğinden 3-4 derece daha soğuk hissedilmesine neden oluyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 25 Ocak'a kadar mevsim normalleri ile 2-4 derece altında, 26 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.
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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
İstanbul'da Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkili olması nedeniyle Çatalca ve Silivri ilçelerine kar yağdı.
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