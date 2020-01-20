İstanbul'un Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı başladı. İBB'den yapılan açıklamada, Çekmeköy ve Şile'de karla karışık yağmur, kısa süreli kar yağabileceği belirtilirken, Çatalca ve Silivri'deki kar yağışının öğlen saatlerine kadar aralıklarla orta kuvvette etkili olacağı, sonra karla karışık yağmur ve yer yer hafif şekilde devam edeceği tahmin edildiği kaydedildi.

GÜNDEM İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji: Perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre bugün ve yarın etkili olacak yağışlı havanın yerini perşembe günü karla karışık yağmura bırakması bekleniyor.

AA Belediye ekipleri kar kürüme çalışması yaptı.

İstanbul'da hafta başında yağmurlu bir hava beklenirken; havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul havanın bugün en düşük 4, en yüksek 7, salı günü en düşük 3, en yüksek 5 derece, çarşamba günü en düşük 0, en yüksek 7 derece, perşembe günü ise en düşük 2 derece, en yüksek 5 derece, cuma günü en düşük 1, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

Barajlarda doluluk arttı

Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen baraj doluluk oranları son bir haftada etkili olan yağışlar neticesinde yüzde 53'ler seviyesine yükseldi.

REKLAM