İstanbul'un 'dinamik denetim' bilançosu: 998 bin 671 denetim yapıldı

‘Yeni normalleşme’ ve ‘yerinde karar’ döneminin mart ayında başlamasıyla, İçişleri Bakanlığı da denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."

Kıymetli hemşehrilerim,



4 Mart'tan beri devam eden #DinamikDenetlemeler’de;



📍998.671 denetimden sadece 3609 kişiye (%0.3) para cezası verildi.

📍3159 işletme uyarıldı.

📍53 işletmenin faaliyeti durduruldu.



💙Sözümüz gönülden gönüle.

✅Tedbirler #İstanbul için, sağlığımız için pic.twitter.com/I6J6X9mKfA REKLAM March 16, 2021

GÜNDEM İçişleri'nden yarın için yoğun denetim uyarısı