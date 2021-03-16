Gündem İstanbulun dinamik denetim bilançosu 998 bin 671 denetim yapıldı
İSTANBUL

İstanbul'un 'dinamik denetim' bilançosu: 998 bin 671 denetim yapıldı

İstanbul'da 4 Mart'tan bu yana 998 bin 671 dinamik denetim yapıldı, 3 bin 609 kişiye para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında esnafla selamlaştığı bu görseli paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında esnafla selamlaştığı bu görseli paylaştı.

‘Yeni normalleşme’ ve ‘yerinde karar’ döneminin mart ayında başlamasıyla, İçişleri Bakanlığı da denetimleri sıklaştırdı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kent genelindeki dinamik denetlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"998 bin 671 denetimden sadece 3 bin 609 kişiye (yüzde 0,3) para cezası verildi. 3 bin 159 işletme uyarıldı. 53 işletmenin faaliyeti durduruldu."

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