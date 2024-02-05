İstanbul'un dönüşümü 39 tanıtım aracı ve iki bilgilendirme tırı ile anlatılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, ‘Yüzyılın Dönüşümü İstanbul’ ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyası tanıtımı için İstanbul’un çeşitli ilçelerine gönderdiği bilgilendirme tırları, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bakanlık, yoğun ilginin ardından ekibe, yeni 39 tanıtım aracını daha takviye yaptı.





Bakanlık, 2 tırın yanı sıra 39 yeni aracı daha İstanbul’un 39 ilçesine göndererek kentsel dönüşüm ve ‘Yarısı Bizden’ kampanyası konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek. İstanbul’un dönüşümü için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 39 yeni aracımız ve 2 tırımız ile İstanbul’un tüm ilçelerindeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 2 tır ve 39 yeni aracımızla İstanbul’un tüm ilçelerini dolaşacak, uzman personelimizle vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sahaya inen yeni araçlarımızla, tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızın kafasındaki her türlü soruyu cevaplamayı hedefliyoruz.” dedi.





Uzman personeller yüz yüze bilgi veriyor

39 yeni bilgilendirme aracı, yeni güzergâhlarla İstanbul’un her köşesinde, 39 ilçesinde bilgilendirme yapacak. Vatandaşlar, ‘Yarısı Bizden’ ve ‘kentsel dönüşüm’ konularında Bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara cevap bulacak.





‘Yarısı bizden’ ile 1,5 milyon TL destek veriliyor

İstanbul’da evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek sağlanacak.



