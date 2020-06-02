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İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti: Yolcuyu dövdü, trafikten men edildi

Beyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı. Öte yandan şoförün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi İHA
Yolcuyu darp eden taksici serbest bırakıldı.
Yolcuyu darp eden taksici serbest bırakıldı.

İstanbul Beyoğlu’nda şubat ayında yaşanan dehşet verici olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de çocuk bakıcılığı yapan Fas uyruklu Chaıme H.(24), doğum yapan ablasını görmek için İstanbul’a geldi. Taksim’de bir otele yerleşen kadın, olay günü otelden çıkarak seyir halinde olan Cengiz K.(39) idaresindeki 34 THD 90 plakalı taksiyi durdurarak bindi. Kadının Kasımpaşa’ya doğru gitmek istediğini söylemesi üzerine taksici yola koyuldu. Bir süre sonra yoğun trafikte kalan taksici sinirlenerek kadına söylenmeye başladı.

Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı
GÜNDEM
Taksiden indirilen kadın sokakta doğum yaptı, şoför gözaltına alındı
  • Kadının da taksicinin söylediği kelimeleri anlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Cengiz K, kadına elini kaldırarak tokat attı. Şaşkına dönen kadın ardından araçtan inerek uzaklaşmak istedi. Ancak taksici de 22 lira tutan ücreti almak için araçtan inerek kadının peşinden gitti.

Yere yatırıp boğazını sıktı

Kadının kendini korumak için çantayla vurması üzerine taksici, genç kadının yere yatırarak boğazını sıktı. Taksici kadının cebinden çıkarttığı 30 lirayı alarak taksiyle kayıplara karıştı. Yaşananlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Faslı kadını darp eden taksici serbest

Olayın ardından bir süre şok geçiren kadın polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, kadınla konuşarak taksinin plakasını ve sürücünün eşkalini öğrendi. Darp edilen kadın ise olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından darp raporu alan kadın emniyete giderek şikayette bulundu.

  • Şikayetin ardından inceleme başlatan polis, taksinin plakasından sürücüsüne ulaştı. Yapılan çalışma sonucunda taksi sürücüsü Cengiz K. yakalanarak gözaltına alındı. Darp ettiği kadın tarafından teşhis edilen Cengiz K’ya emniyette ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi alınan ve işlemleri tamamlanan Cengiz K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Trafikten men edildi

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün 'Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi' süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

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