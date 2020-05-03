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Gündem İstanbulun merkezindeki seralarda tarım başladı
İSTANBUL

İstanbul’un merkezindeki seralarda tarım başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde doğal ürünlere talep artarken, Bağcılar’da yüksek binaların arasında kalan seralarda ve tarım alanlarında da çiftçiler üretim faaliyetlerine başladı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı.
İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar alınan tedbirler haricinde kendi tedbirlerini alıyor. Virüsle mücadele edilen bu günlerde doğal ve organik ürünlere talep arttı.

İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı.

Yüksek binaların arasında seralar

İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı. Yüksek binaların arasında kalan seralarda çiftçilik mesleğini devam ettiren vatandaşlar, bir yandan da seraların yanında bulunan arazilerde ürün yetiştirmeye başladı.

İstanbulluların dikkatini çeken organik tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü seralar havadan da görüntülendi.

İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı.
İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı.

İstanbul’un merkezindeki seralarda tarım başladı
FOTOĞRAF 9
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar alınan tedbirler haricinde kendi tedbirlerini alıyor.
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Virüsle mücadele edilen bu günlerde doğal ve organik ürünlere talep arttı.
Title
İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Bağcılar’da ise vatandaşların seralarda doğal ürün üretimi başladı.
Title
Yüksek binaların arasında kalan seralarda çiftçilik mesleğini devam ettiren vatandaşlar, bir yandan da seraların yanında bulunan arazilerde ürün yetiştirmeye başladı.
Title
İstanbulluların dikkatini çeken organik tarım faaliyetlerinin sürdürüldüğü seralar havadan da görüntülendi.
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Title
Title
Title
İstanbul’un merkezindeki seralarda tarım başladı
Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde doğal ürünlere talep artarken, Bağcılar'da yüksek binaların arasında kalan seralarda ve tarım alanlarında da çiftçiler üretim faaliyetlerine başladı.
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