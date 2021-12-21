İstanbul'un yanı başı: Kar kalınlığı bir metreye ulaştı

Karayolları ekipleri sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu’da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının bir metreye ulaştığı D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

İHA

Karayolları ekipleri sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İHA

Ankara istikametine seyir halinde olan vatandaşlar, kış lastiği olmazsa Bolu Dağı’nın zorlu olduğunu ancak kış lastikleriyle yolda herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi. Bazı sürücüler ise, yol kenarlarına araçlarını park ettikten sonra beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı’nın eşsiz manzarasını görüntüledi.

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FOTOĞRAF 8 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç) ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.<br><br>Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 16 ile kodlu uyarı<br>Öte yandan Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop'a turuncu, Rize, Artvin, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin'e de sarı kodlu uyarı yapıldı. Rüzgar, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kmsa) şeklinde esmesi bekleniyor.<br><br> Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:<br><br>Ankara: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 1<br>İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı 6<br>İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12 Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12<br>Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 16<br>Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 8 Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı (Yağışların iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 9<br>Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1<br>Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 7 Meteorolojiden 16 ile kodlu uyarı: İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji son hava durumu değerlendirmelerini açıkladı. İstanbul'da bugün karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 16 ile de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.



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