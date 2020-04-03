İstanbul'un yanı başında kar sürprizi: Sürücüler zor anlar yaşadı

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Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü konuştu: Testler bozuk değil

Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle etkin mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye, ilk vakanın görüldüğü 10 Mart tarihinden bu yana 106 bin 981 vatandaşa test yaptı. Testlerin ilk etapta negatif daha sonra pozitif çıkması ise kafalarda soru işaretleri bırakıyordu. Bu bilinmezi Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yanıtladı.