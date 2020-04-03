Gündem İstanbulun yanı başında kar sürprizi Sürücüler zor anlar yaşadı
TEKİRDAĞ

İstanbul'un yanı başında kar sürprizi: Sürücüler zor anlar yaşadı

Şarköy'e gece saatlerinde lapa lapa yağan kar hem büyük bir şaşkınlığa neden oldu hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi İHA
Şarköy'e yağan kar.
Şarköy'e yağan kar.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde lapa lapa yağan kar sürücülere zor anlar yaşattı.
Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı. Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, “Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var” diye konuştu.

İHA
Şarköy'e yağan kar.

İHA
Şarköy'e yağan kar.

İHA
Şarköy'e yağan kar.
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