İstanbul’un yeni Milli Eğitim Müdürü Yentür

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın ise başka bir göreve atanması bekleniyor. Elazığ’ın Maden ilçesinde doğan Yentür, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlayan Yentür, bir çok üniversitede akademisyenlik yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okullarda öğretmen olarak da çalışan Yentür, Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı, Pertevniyal Lisesinde Müdür Başyardımcısı, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesinde Okul Müdürü, 2014-2021 yılları arasında Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Yentür son olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeydi.