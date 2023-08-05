|
Gündem

İstanbul’un yeni Milli Eğitim Müdürü Yentür

Milli Eğitim Bakanlığında üst düzey atamalar devam ediyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür getirildi.

04:00 . 5/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mücahit Yentür

Mücahit Yentür

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın ise başka bir göreve atanması bekleniyor. Elazığ’ın Maden ilçesinde doğan Yentür, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini tamamlayan Yentür, bir çok üniversitede akademisyenlik yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okullarda öğretmen olarak da çalışan Yentür, Fatih Ahmet Rasim Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı, Pertevniyal Lisesinde Müdür Başyardımcısı, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi / Fen Lisesinde Okul Müdürü, 2014-2021 yılları arasında Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. Yentür son olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevindeydi.



#Eğitim
#Atama
#Mücahit Yentür
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Boluspor, Idrissa Camara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı