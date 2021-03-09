​İşte annelerin istediği çocuklar

Annelerin HDP’den istediği çocuklardan sefalet kareleri geliyor. Son fotoğraflar AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın hazırladığı “PKK Terörü ve Kadın” adlı kitaptan.
- 6 başlıkta terör örgütünün kadınlar konusundaki ikiyüzlülüğüne dikkat çekilen kitapta zorla kaçırılıp örgüt üyesi yapılan kız çocuklarının fotoğraflarına yer verildi. TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayıp kitabın detaylarını paylaşan Öçal, örgütten ayrılan kadınların orada yaşadıkları hayatı “kabus” olarak nitelendirdi.
Öçal, kitabın terör örgütü ve siyasi uzantısının gerçek yüzünü ortaya koyduğunu anlattı.