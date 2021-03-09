​İşte annelerin istediği çocuklar İşte annelerin istediği çocuklar Annelerin, çocuklarını istediği terör örgütünden sefalet kareleri gelmeye devam ediyor. Son fotoğraflar AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’ın hazırladığı “PKK Terörü ve Kadın” adlı kitaptan. Altı başlıkta terör örgütünün kadın konusundaki iki yüzlülüğüne dikkat çekilen kitapta, zorla kaçırılarak örgüt üyesi yapılan kız çocuklarının resimlerine yer verildi.

Haber Merkezi 09 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 09 Mart 2021, 04:47 Yeni Şafak