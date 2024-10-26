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İşte bakanlığın son listesi: Yoğurt diye bakın halka ne yedirmişler?

İşte bakanlığın son listesi: Yoğurt diye bakın halka ne yedirmişler?

Seren Som
11:5226/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni listede bitkisel yağ ile zeytinyağı ve sumakta yasaklanan boya kullanımı, köftede soya, yoğurtta da nişasta tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi yine güncellendi.

Son testlerde gıda sahtekârlarının bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü, yoğurt yerine nişasta sattıkları tespit edildi.

📌Rize Fındıklı'da faaliyet gösteren
Karalı Ticaret - Mevlana Karalı
,
Mevlana Bey Çiftliği
markasıyla çiğ süt ürününde % yağ oranının düşük olması nedeniyle uygunsuz bulundu.
📌Samsun Havza'da faaliyet gösteren
Doyum Köfte Salonu - Medine Acet
, geleneksel köfte ürününde soya tespiti yapıldı.
📌Aydın Köşk'te faaliyet gösteren
Aydın Kaçkan
isimli firma, 28 kg ve 1 kg’lık süzme bal ürünlerinde taklit veya tağşiş tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.

Gaziantep, Şehitkamil’de faaliyet gösteren diğer firmalar da şöyle:

📌
Godek Gıda İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
,
Alhazam Alzahabi Food For Food Stuff Naturel Birinci Zeytinyağı
markasıyla zeytinyağı ürününde tohum yağları karıştırılması nedeniyle uygunsuz bulundu.
📌
Şanlı Turan Gıda - Osman Turan
,
Şanlı Turan Gıda Sade Yağ
(Kayonuz) markalı sade yağ ürününde inek sütü tespit edildi.
📌
Muhittinoğlu Süt Ürünleri Hayvancılık ve Gıda Ticaret Limited Şirketi
,
Muhittinoğlu Kaymaklı Yoğurt
markalı yoğurt ürününde nişasta tespiti yapıldı.
📌
Mukti Gıda İnşaat Petrol Turizm Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
,
Burç Çevi̇k Yoğurt
markalı yoğurt ürününde nişasta tespit edildi.
📌
Adarsan Gıda Anonim Şirketi
,
Van Kahvaltısı Süzme Çiçek Balı
markalı bal ürününde taklit veya tağşiş tespiti yapıldı.
📌Aydın, Köşk'te faaliyet gösteren
Halil Gökkaya
isimli firma, Halil Gökkaya markasıyla ürettiği 5 litrelik bitkisel karışım sıvı yağ ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti nedeniyle uygunsuz bulundu.
📌Gaziantep, Şehitkamil’de faaliyet gösteren Kale Fıstıkçılık - Ramazan Aydın firması,
dökme naturel birinci zeytinyağı
ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.
📌Yine Gaziantep, Şehitkamil’de faaliyet gösteren Özkayalar Baharat Gıda Kimyevi Maddeler Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,
Kürkçü Hanı Baharatları
markalı sumak ürününde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti yapıldı.
  • Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelendiğiniz ürünleri ALO 174'ü arayarak ihbar edebilirsiniz.

















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