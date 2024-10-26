İşte bakanlığın son listesi: Yoğurt diye bakın halka ne yedirmişler?

İnsan sağlığını tehlikeye atan, taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bakanlık yeni listeyi yayınladı. Yayınlanan yeni listeyle birlikte sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlıklar da ortaya çıktı. İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan o markalar ve ürünler...