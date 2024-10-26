İşte bakanlığın son listesi: Yoğurt diye bakın halka ne yedirmişler?

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni listede bitkisel yağ ile zeytinyağı ve sumakta yasaklanan boya kullanımı, köftede soya, yoğurtta da nişasta tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi yine güncellendi.
Son testlerde gıda sahtekârlarının bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü, yoğurt yerine nişasta sattıkları tespit edildi.
Gaziantep, Şehitkamil’de faaliyet gösteren diğer firmalar da şöyle:
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