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İSTANBUL

İstek Vakfı taciz skandalını örtbas etmeye çalışıyor: Görüntüleri silip savcılığa teslim etti

Türkiye, İstek Vakfı'na ait bir anaokulunda gerçekleşen taciz skandalını konuşuyor. Mağdur ailenin iddialarına 'karalama' diyerek olayın üstünü örtmeye çalışan İstek Vakfı'na tepkiler çığ gibi büyüyor. Mağdur çocuk ve ailesinin avukatı Betül Altınsoy'un Twitter'dan yaptığı duyuru binlerce kez paylaşıldı. Altınsoy, olayın mağdur çocuğun okula gitmek istememesi ile ailesi tarafından tespit edildiğini ve dava sürecinde İstek Vakfı'nın görüntüleri vermeyi reddettiğini sonra da olayın yaşandığı 2017 Ekim ayına ait görüntüleri silerek savcılığa ilettiğini açıkladı. Medyadaki taciz haberlerini de sildiren İstek Vakfı ayrıca Avukat Altınsoy'un açıklamalarına karşı akıl almaz bahaneler üreterek kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstek Vakfı taciz skandalı ile gündemde.
İstek Vakfı taciz skandalı ile gündemde.

Türkiye İstek Vakfı ile gündeme gelen taciz skandalını konuşuyor. Avukat Betül Altınsoy'un Twitter'dan duyurduğu olay, İstek Vakfı'na ait bir anaokulunda gerçekleşti. Mağdur aile , kızlarının yüzme derslerinin olduğu günlerde okula gitmek istememesi ile olayı araştırmaya başladı.

Mağdurun okula gitmek istememesi ile olay anlaşılıyor

Okulda yaşanabilecek bir olaydan şüphelenen aile kızlarına "Okul yıkıldı artık okula gitmeyeceksin" demesi üzerine mağdur, ailesine her şeyi anlattı. Okul yönetimi skandalın duyulması ile yüzme öğretmeni Samet A.'yı işten çıkarsa da mağdur ailenin önüne hukuki duvar ördü. Altınsoy, taciz skandalı sonrasında vakfın marka değerini düşünerek 5 yaşında bir çocuğun yaşadığı korkunç olayın üstünü örtmeye çalıştığını söyledi.

Taciz görüntüleri silindi

Vakfın ayrıca olayın yaşandığı 2017 Ekim ayına ait görüntüleri vermeyi reddettiği belirtildi. Önce görüntüleri vermeyi reddeden vakıf savcılık kararı sonrasında görüntüleri gönderdi ancak bu kez de olayın yaşandığı 2017 Ekim ayına ait görüntülerin silindiği anlaşıldı.

Okul görevlilerin de taciz olayını örtbas etmeye çalıştığı savunan Altınsoy, kamera kaydı görüntülerindeki şüpheli durumun üzerine gidilmediğini bunun yerine mahkemenin bilirkişi raporu istediğini söyledi.

Mahkemeden tuhaf talep

Altnsoy, görüntülerinde nerede olduğunun sorgulanmadığını bunun yerine okuldaki uyku odasının tenha bir yerde olup olmadığının sorgulandığını söyledi.

Gerekçe özel hayatın gizliliği

Vakıf ayrıca daha sonra yaptığı duyuruda, görüntüleri göstermediklerini itiraf ederek gerekçe olarak da "özel hayatın gizliliğini" gösterdi. MEB teftiş raporundaki vakıf yetkililerinin verdiği ifadelere göre ise okulda polis gelmeden önce kayıtları yedeklemek ve tarih ayarlama yapmak bahanesiyle kayıtlara müdahale edildi.

İstek Vakfı, mahkemede görülen bu olayı örtbas etme girişimini medya kaynakları üzerindeki etkisi ile de gösterdi. Taciz skandalı ile ilgili haberleri sildiren vakıf çıkan haber kaynaklarını susturmaya çalıştı.

İstek Vakfı avukat Betül Altınsoy'a DM olarak attığı açıklamada iddialar kabul edilmesine rağmen, suçlunun suçunun tespit edilmediği ifade edildi. Duyurunun başında iddialar "karalama" olarak nitelendirildi.

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