Gündem İşten çıkarılan kişi mağazayı yerle bir etti
İSTANBUL

İşten çıkarılan kişi mağazayı yerle bir etti

Kağıthane'de işten çıkarıldığı için öfkelenen bir kişi, aralarında çalıştığı mağazanın da bulunduğu 3 iş yerinin camları ile 2 araca çekiçle vurarak zarar verdi.

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Haber Merkezi DHA
İşten çıkarılan kişi mağazayı yerle bir etti
İşten çıkarılan kişi mağazayı yerle bir etti.

Olay, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelenler, sokaktaki 3 iş yeri ve park halindeki iki aracın camlarının kırılmış olduğunu gördü. İş yerleri ile araçların kurşunlandığını düşünen sokak sakinleri, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırının çekiçle gerçekleştirildiği tespit edildi.

İŞ YERİNİ YERLE BİR ETTİ


Çevrede yapılan aramalar sonucunda, saldırıda kullanılan çekiç kaldırım kenarında bulundu. Öte yandan ekipler, mahalledeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi ve iş yerlerindeki yetkililerin bilgisine başvurdu. İncelemeler sonucunda çekiçli saldırıyı, çalıştığı kadın iç çamaşırı firmasından bir süre önce çıkarılan Adem Karaçimen (56) adlı kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Karaçimen, evinde yakalanarak gözaltına alındı. Karaçimen'in, ilk ifadesinde, çekiçle saldırdığı iş yerlerinden biri olan kadın iç giyim firmasından çıkarıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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