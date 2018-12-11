İstifa etmesine gerek yok

MHP lideri Devlet Bahçeli, bütçe görüşmeleri sırasında kuliste gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bahçeli şunları söyledi:

(6 ilin MHP’ye verilmesi iddiası): Şu an için 51 ilde adaylar belirleniyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor. Geriye kalan 30 büyükşehir içinde 3 tanesi MHP’nin aday çıkarmayacağı büyük il olarak ilan edilmiştir. Diğerleri üzerinde de çalışmalar devam ediyor. O zaman bizim bir işaretimiz vardır. Çünkü CHP, HDP ve İP bir araya gelir ve bir ittifak oluştururlar, adaylarını ona göre belirlemeye çalışırlarsa, biz Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa ona destek vereceğimizi söylüyoruz.

JEST İLE REST ARASINDA FARK VAR

Gazetelerde yazıyorlar ‘Osmaniye, 51 ilin kapsamı içinde’ diye. Osmaniye’yi 51 ilin kapsamı dışında tutar, orada herhangi bir tarzda aday belirlemede, jeste muhatap kılarsanız o zaman 51 kapsamındaki Osmaniye’nin AK Parti il teşkilatı veya aday adayına haksızlık yapmış olursunuz. Bunları birbirinden ayırt etmek lazım. Osmaniye’de ittifak yapılıyor, bize jest falan diyorlar. Böyle bir şey yok. 51 ilin kapsamı içinde Osmaniye. AK Parti de çıkartabilir, biz de aday çıkartabiliriz. O sebepten dolayı, AK Parti’nin Osmaniye’yi dışarıda tutuyorlar diyerek, jestin içine dahil etmeleri doğru değil. Jest ile rest arasında fark var.

ERZURUM VE DENİZLİ ADAYLARININ ÇEKİLMESİ

Cumhur İttifakı’nı oluşturan iki parti içerisinde Erzurum’da söz gelimi AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran’da. Buna karşılık biz de 78 bin oy almışız. Böyle bir durum karşısında aday bizden olsun demek Cumhur İttifakı’nın ruhuyla bağdaşmaz. Önemli olan Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin adaylarının seçimidir. Denizli’de de bu böyledir.

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BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR

(Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığı): İstifa etmesi gerekir mi gerekmez mi? Böyle bir şeye sokmamak lazımdır. Eğer Cumhur İttifakı’nın adayı olarak İstanbul’da AK Parti Sayın Yıldırım’ı düşünmüş ise onun istifa etmesi gerekirdi tartışmasına kimse girmesin. Seçildiği gün Meclis Başkanlığı’ndan ayrılmış olur.

Binali Yıldırım bey önemli bir şahsiyettir. Cumhur İttifakı’nın inşası sırasında önemli bir rol üstlenmiş bir şahsiyettir. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’ndan biz memnuniyet duyuyor isek aynı şekilde Binali Yıldırım Bey’den de memnuniyet duymamız gerekir. Budur. Aday olursa başımın üstünde yeri var.

ANA HEDEF CUMHUR İTTİFAKI

İki ayrı tüzel kişiliğiz. İkisinin arasındaki ortak nokta hedef birliğidir. Hedef birliği ise Cumhur İttifakı’nın 1 Nisan itibarıyla başarılı olmasıdır. Her il ve ilçede ne olur bu nasıl ki her gün TV’lerde hava raporunu dinliyorsunuz, seçimin de kendine göre bir iklimi vardır. Cumhur İttifakı’nı oluşturan partiler, ben Yozgat ilinde nasıl kazanacağım diyor ise o konudaki faaliyetlerini planlayarak, birbirlerine destek olmak kaydıyla Cumhur İttifakı’nı kazandırmaktır. Bu MHP’den bir aday olursa, AK Parti’den bir aday olursa olabilir. Önemli olan Cumhur İttifakı’nın adayıdır.