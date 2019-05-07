Yerel Seçim 2019
Gündem İstifanın ardından Pursaklar yeni başkanını seçecek
POLİTİKA

Ankara Pursaklar'da istifa eden başkanın yerine seçim yapılacak

İstifanın ardından Pursaklar yeni başkanını seçecek

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın yerine Belediye Meclisi tarafından 9 Mayıs Perşembe günü seçim yapılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ankara'da Pursaklar Belediye Başkanı olarak seçilen ve geçen hafta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa eden Yılmaz'ın yerine AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca bir isim belirlenecek.

Belediye meclis üyeleri ile toplantı yapacak yetkililerin, adayı bu şekilde belirleyeceği öğrenildi.

ŞU AN BELİRLENEN BİR ADAY YOK

Pursaklar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Öztürk, yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı için henüz bir aday belirlenmediğini ifade ederek, "Belediye başkan adayı olmak için 23 meclis üyesi arkadaşımızın da şansları eşit durumda. İstişareler yapılarak bir aday belirlenecek, şu anda belirlenen bir aday yok." dedi.

Belediye meclisinde AK Parti'nin 23, MHP'nin 5, İYİ Parti'nin 3 meclis üyesi yer alıyor.

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