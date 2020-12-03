İstiklal Caddesi’nde 7 bin kişi sınırlaması başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemleri değerlendirmek üzere toplanan Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için kişi sınırlaması kararı almıştı.

En fazla 7 bin kişinin bulunabilmesine yönelik yasak, sabah saat 10 itibariyle başladı. İstiklal Caddesi’nde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri belirlenen yoğunluğun aşılmamasını sağlamak için nöbetlerine başladı. Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne çıkan noktalara da fiziki engeller yerleştirilmeye başlandı. Drone yardımıyla da yoğunluk anbean denetlenecek.

KORONAVİRÜS İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

Girişler durdurulacak mı?

İstiklal Caddesine girişlerde engelleme, sadece 7 bin kişilik yoğunluğun üstüne çıkıldığında uygulanacak. İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmının girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak.

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Kontrol altına alınacak kısmın uzunluğunun 1500 metre, ortalama genişliğinin 14 metre ve toplam alanının 21000 metrekare olması nedeniyle her 3 metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin bu alanda aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişi durdurulacak.