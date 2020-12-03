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İSTANBUL

İstiklal Caddesi’nde 7 bin kişi sınırlaması başladı

İstanbul'un en uğrak yerlerinden olan İstiklal Caddesi’ne en fazla 7 bin kişinin girebilmesine yönelik koronavirüs tedbiri saat 10 itibariyle uygulanmaya başlandı. Caddeye çıkan noktalar fiziki engellerle kontrol altına alınırken, yasağın uygulanması güvenlik güçlerinin yanı sıra, drone takibiyle de anbean denetlenecek.

Haber Merkezi İHA
Caddeye çıkan noktalara fiziksel engeller yerleştirildi.
Caddeye çıkan noktalara fiziksel engeller yerleştirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbir ve önlemleri değerlendirmek üzere toplanan Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yoğunluğun fazla olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için kişi sınırlaması kararı almıştı.

En fazla 7 bin kişinin bulunabilmesine yönelik yasak, sabah saat 10 itibariyle başladı. İstiklal Caddesi’nde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri belirlenen yoğunluğun aşılmamasını sağlamak için nöbetlerine başladı. Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne çıkan noktalara da fiziki engeller yerleştirilmeye başlandı. Drone yardımıyla da yoğunluk anbean denetlenecek.

İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı
KORONAVİRÜS
İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

Girişler durdurulacak mı?

İstiklal Caddesine girişlerde engelleme, sadece 7 bin kişilik yoğunluğun üstüne çıkıldığında uygulanacak. İstiklal Caddesi'nin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı'na kadar olan kısmının girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak.

  • Kontrol altına alınacak kısmın uzunluğunun 1500 metre, ortalama genişliğinin 14 metre ve toplam alanının 21000 metrekare olması nedeniyle her 3 metrekareye 1 kişi, toplam 7000 kişinin bu alanda aynı anda bulunabilecek. Caddede kolluk ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluğun aşıldığını tespit etmesi durumunda kişilerin caddeye girişi durdurulacak.

İstiklal Caddesi'nde maske kontrolünde ilginç görüntüler: Kimi maskeyi açıp kameraya poz verdi kimi sigara içti
OYNAT 00:59
İstiklal Caddesi'nde maske kontrolünde ilginç görüntüler: Kimi maskeyi açıp kameraya poz verdi kimi sigara içti
Türkiye genelinde hayata geçirilen yeni koronavirüs tedbirleri üzerine harekete geçen polis, İstiklal Caddesi'nde maske denetimi yapıtı. Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler uyarıldı. Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı. Maskesi burun altında olan bir kadın görüntülendiğini fark edince maskesini indirerek kameraya poz verdi. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.
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