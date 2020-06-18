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Gündem İstiklal Caddesinde maske zorunluluğuna uyulmadı
İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğuna uyulmadı

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadı. İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlardan bazıları maske zorunluluğunun iyi olduğunu belirtirken bazıları da maskenin psikolojisini bozduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA

İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ancak İstanbul'un en yoğun caddelerinden biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yasağa uyulmadı. Bazı vatandaşların maskeyi çenesinin altına taktığı görülürken vatandaşların büyük bölümünün maske takmadığı görüldü.

"MASKE GİRİŞ KARTI GİBİ OLDU"

İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlardan bazıları maske zorunluluğunun iyi olduğunu belirtirken bazıları da maskenin psikolojisini bozduğunu söyledi. Maskenin giriş kartı gibi olduğunu söyleyen vatandaş, "Bu maske bizim psikolojimizi bozdu. Giriş kartı gibi oldu. Her yere gidiyoruz maskesiz girilmiyor. Psikolojimiz bozuldu. İnsanlardan uzak kalıyorum. Maske takmıyorum. Gece olduğu için takmıyorum" derken, bir vatandaş ise kararın etkili olacağını düşündüğünü belirterek, "Biz hep maske takıyoruz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak. Hiç birinde yok. Zaten sorun her zaman buydu. Umarım bu yasak vatandaşlara etkili olur. Ya çenelerinde ya kafalarında, kafalarının arkalarında ya da başka yerlerinde maskeler görüyoruz. Umarım artık hep ağızlarında burunlarını kapatarak dolaşırlar" dedi.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA
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