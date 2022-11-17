İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi

Sinan Burhan 'Ankaralıların şok olacağı bir bilgi' diyerek Mansur Yavaş'ın yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu. Belediyenin ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları 'suya indirim yapıldı' gerekçesiyle kestiğini anımsatan Burhan, 'Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim' ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım.' dedi.