Gündem İstiklal Caddesindeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi
İSTANBUL

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
İstiklal Caddesindeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 17 şüpheliye tutuklama talebi
Terörist Ahlam Albashır.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 49 şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli 29 Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandı.

İfade işlemlerinin ardından savcılık, 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'sini ''devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

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İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
FOTOĞRAF 22
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İstiklal Caddesinde 13 Kasımda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesinde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.
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Terörist Ahlam Albashırın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.
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İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashır ve olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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