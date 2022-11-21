Gündem İstiklal Caddesindeki terör saldırısına ilişkin 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
POLİTİKA

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 5 kişi daha adliyeye sevk edildi

Taksim İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi İHA
İstiklal Caddesindeki terör saldırısına ilişkin 5 kişi daha adliyeye sevk edildi
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İstanbul Beyoğlu’ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin bombacı kadın Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin tekstil dükkanında görüntüleri
OYNAT 00:35
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin tekstil dükkanında görüntüleri
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını organize eden terörist Bilal Hassan ile Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin, Esenler'deki tekstil dükkanında görüntüleri ortaya çıktı.

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
FOTOĞRAF 22
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İstiklal Caddesinde 13 Kasımda 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesinde bulunan yerleşkesinden 4 polis minibüsüne bindirilen çok sayıda zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde çevredeki hastanelerde sağlık kontrolüne götürüldü.
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Terörist Ahlam Albashırın da aralarında bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
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Bu arada, şüphelilerin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiği sırada bazı vatandaşların tepki gösterdiği görüldü.
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İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist zırhlı araçla adliyeye getirildi
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan terörist Ahlam Albashır ve olayla ilgili gözaltına alınan diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
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