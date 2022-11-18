Gündem İstiklal Caddesine saldırı düzenleyen terörist patlamadan önce bombalı çantayla alışveriş yapmış
İSTANBUL

İstiklal Caddesi'ne saldırı düzenleyen terörist patlamadan önce bombalı çantayla alışveriş yapmış

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e bir araçla geldiği, araçtan inen kadın teröristin bir mağazaya girip makyaj malzemesi baktığı anlar yer alıyor.

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Haber Merkezi DHA
İstiklal Caddesine saldırı düzenleyen terörist patlamadan önce bombalı çantayla alışveriş yapmış
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e gelişi yer alıyor.

Üç teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor.

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan teröristin makyaj malzemesi aldığı görüntüler
OYNAT 00:57
İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan teröristin makyaj malzemesi aldığı görüntüler
İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali Taksim'e bir araçla geliyor. Araçtan inen kadın bir mağazaya girip makyaj malzemesi bakıyor.

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e gelişi yer alıyor. 3 teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor. Görüntülerde Ahlam Albashir'in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın uzaklaştığı görülüyor.

Terörist kadının saldırıdan dakikalar önce de bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor. O anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

MAKYAJ MALZEMESİ ALDI

Görüntülerde Ahlam Albashir'in elindeki çantayla araçtan indiği ve ardından aracın uzaklaştığı görülüyor. Terörist kadının saldırıdan dakikalar önce de bir mağazaya girerek makyaj malzemesi bakıyor.

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