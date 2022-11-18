İstiklal Caddesi'ne saldırı düzenleyen terörist patlamadan önce bombalı çantayla alışveriş yapmış
İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e bir araçla geldiği, araçtan inen kadın teröristin bir mağazaya girip makyaj malzemesi baktığı anlar yer alıyor.
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıya ilişkin soruşturma sürerken yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Yeni görüntülerde Ahlam Albashir ile birlikte Bilal Hassan ve Yasir El-Korali'nin Taksim'e gelişi yer alıyor.
Üç teröristin beyaz renkli hafif ticari araçla saat 15.00 sıralarında Taksim'e geldikleri görülüyor.