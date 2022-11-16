Gündem İstiklal Caddesinnde teröre karşı birlik mesajı
İSTANBUL

İstiklal Caddesin'nde teröre karşı birlik mesajı

Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi. Teröre karşı konsoloslar, dini cemaat liderleri ve STK'lar tek tek mesaj verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İstiklal Caddesinnde teröre karşı birlik mesajı
Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenleniyor. ​

Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.

Teröre karşı 35 ülkenin konsolos ve temsilcileri, dini cemaat liderleri ve STK'lar tek tek mesaj verdi

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.

Vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, saldırının meydana geldiği alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı caddede, hassas burunlu köpekler de zaman zaman gezdiriliyor.

Emekli polisler terörü lanetledi

Türkiye Polis Emeklileri Derneği üyesi bir grup, Taksim Meydanı'nda bir araya geldikten sonra İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği alana yürüdü.

Terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bırakan gruptakiler, platformun başında yaşamını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına konuşan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain PKK terör örgütü saldırısının tüm milleti derinden üzdüğünü ifade etti.

Devlete ve millete karşı yapılan terör olaylarını kınadıklarını ve lanetlediklerini vurgulayan Şimşek, "Terör bir insanlık suçudur. Bu olayları yapanların ve iştirakçilerin en kısa zamanda cezalarının verileceğinden şüphemiz yoktur. Devletimiz her zaman güçlüdür. Bu gibi olaylara meydan vermeyecektir." dedi.

Bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini kaydeden Şimşek, her zaman devletin yanında ve emrinde olduklarını, emekliye ayrılmalarına rağmen verilecek her göreve hazır olduklarını bildirdi.

Şimşek, hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızı ve eşini kaybeden acılı baba yürekleri dağladı
OYNAT 01:38
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında kızı ve eşini kaybeden acılı baba yürekleri dağladı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızı Yağmur Uçar ile eski eşi Arzu Özsoy'u kaybeden dizi oyuncusu Nurettin Uçar, teröre tepki göstererek, 'Türk insanının korkak olmadığını, halkın korkak olmadığını ve yine bu İstiklal Caddesi'nde hiçbir zaman böyle eylemlerle Türk halkını yıldıramayacaklarını bilsinler.' dedi.

Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde bir turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı
OYNAT 00:30
Terörist kadının İstiklal Caddesi'nde bir turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terörist kadının bankta otururken bir turistin kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde teröristin saldırıdan önce bankta oturduğu görülüyor. Ayrıca görüntülerde saldırgan terörist kadının sadece gözlerinin açık olduğu, ağız ve burun kısmının kapalı olduğu görüldü. Suriye'den kaçak yolarla Türkiye'ye giren kadının yanında ise kahverengi bir çantanın olduğu görülüyor.

İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 00:58
İstanbul'daki terör saldırısını yapan kadın şüphelinin olay yerine geliş görüntüleri ortaya çıktı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin patlamadan önce olay yerine gelişi ve patlamanın ardından uzaklaştığı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan ve patlamadan sonra yakalanarak gözaltına alınan Suriye uyruklu Alham Albashir'in patlamadan önce güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini paylaştı.


39 kent alarmda

39 kent alarmda

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor.
İstanbulda beş ilçede su kesintisi

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi

​İSKİ tek tek duyurdu: 14 saat süreyle su verilemeyecek.
Almanyadan tansiyonu yükseltecek Polonya açıklaması: Savaş uçakları göndermeye hazırız

'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek.'

Kritik toplantı sona erdi: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait.

Davası yeniden görülmüştü: Cezası belli oldu.
Tophane'de zaman tıkır tıkır işliyor

Tophane'de zaman tıkır tıkır işliyor

​Kuledeki 400 kiloluk asırlık saat, ilk günkü gibi çalışmaya başladı

Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor: 10 köy bu işten geçiniyor.

Taksim'deki terör saldırısında bir gözaltı daha.

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.