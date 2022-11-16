İstiklal Caddesin'nde teröre karşı birlik mesajı

Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlendi.
Teröre karşı 35 ülkenin konsolos ve temsilcileri, dini cemaat liderleri ve STK'lar tek tek mesaj verdi
Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.
Vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, saldırının meydana geldiği alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı caddede, hassas burunlu köpekler de zaman zaman gezdiriliyor.
Emekli polisler terörü lanetledi
Türkiye Polis Emeklileri Derneği üyesi bir grup, Taksim Meydanı'nda bir araya geldikten sonra İstiklal Caddesi'nde patlamanın gerçekleştiği alana yürüdü.
Terör saldırısının yaşandığı noktaya karanfil bırakan gruptakiler, platformun başında yaşamını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Grup adına konuşan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain PKK terör örgütü saldırısının tüm milleti derinden üzdüğünü ifade etti.
Devlete ve millete karşı yapılan terör olaylarını kınadıklarını ve lanetlediklerini vurgulayan Şimşek, "Terör bir insanlık suçudur. Bu olayları yapanların ve iştirakçilerin en kısa zamanda cezalarının verileceğinden şüphemiz yoktur. Devletimiz her zaman güçlüdür. Bu gibi olaylara meydan vermeyecektir." dedi.
Bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini kaydeden Şimşek, her zaman devletin yanında ve emrinde olduklarını, emekliye ayrılmalarına rağmen verilecek her göreve hazır olduklarını bildirdi.
Şimşek, hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.