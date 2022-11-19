İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni gelişme: Teröristleri Türkiye'ye geçiren iki kişi yakalandı

Öte yandan ABDnin önde gelen yayın kuruluşu New York Times, patlama haberini tepki çeken bir açıklamayla vermişti. Paylaşımda, Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiyeyi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor ifadeleri kullanılmıştı.

KADIN TERÖRİSTİN EVİNDEN PARA VE ZİYNET EŞYALARI ÇIKTIEkiplerce, kadın şüphelinin Küçükçekmecede kaldığı evde yapılan aramada ise 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirdi.

KOCA KILIĞINDAKİ ERKEK TERÖRİST HER YERDE ARANIYORDün meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, bölücü terör örgütü PKKPYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiyedeki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiyeye giriş yapan Ahlam Albashir isimli terörist, sorgusunda, PKKPYD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiyeye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirneden Yunanistana kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

KAÇABİLSELERDİ YUNANİSTANDA İNFAZ EDİLECEKLERDİSaldırının örgütsel kodlarını deşifre eden emniyet ve istihbarat birimleri, eyleme ilişkin yürütülen soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Kanlı saldırıya dair soruşturma devam ederken, eylemi gerçekleştiren kadın terörist ile beraberindeki B. adlı erkek teröriste Suriyedeki PKKYPG yönetiminden eylemden sonra Türkiyeyi terk etmeleri talimatı verildi. Kobanide soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKKYPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirneden Yunanistana geçmeleri istendi. İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistanda infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı.

YUNANİSTANA KAÇMA TALİMATITeröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKKPYDYPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki karı-koca kılığındaki bir PKKYPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistana kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.

EYLEM SONRASI 4 AYDIR YANLARINDA KALDIĞI AİLENİN YANINA GİTTİBurada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra müşteri kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenlerde kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmecede bir eve saklandı. İlk olarak Edirneye, oradan da Yunanistana gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashir adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50de güvenlik güçlerince Küçükçekmecede düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

KARI-KOCA KILIĞINDA ÜLKEYE GİRDİLERBombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenlerde bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmecede başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile karı-koca kılığında geldikleri İstanbulda, Suriye Kobani bölgesindeki PYDYPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenlerde bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi.

KAÇARKEN BİNDİĞİ TAKSİNİN ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ ALINDISaldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için müşteri kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristle ilgili ilginç detay: Adres New York mu?

İstiklal Caddesi'nde altı vatandaşımızın can verdiği bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashir'in sorgusu sürerken, gözaltı sayısı ise 48'e yükseldi. Kadının, erkek bir terörist ile karı koca kılığında İstanbul'a geldiği öğrenildi. Albashir'e yaklaşık 1 kilo patlayıcı verdiği ve İstiklal Caddesi'ne gönderdiği belirlenen erkek terörist her yerde aranıyor. Öte yandan Albashir'in evinde yapılan aramalarda 3 bin 800 dolar, 5 bin avro ve 10 bin lira ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Öte yandan İngiliz Mirror gazetesi, İstanbul'da yakalanan terörist ile 2005 yılında Londra'da bombalı saldırı düzenleyen teröristin ortak noktasına dikkat çekti.

