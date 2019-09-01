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İstiklal'deki cep telefonu hırsızı yakalandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bir kafede oturan Filistinli kadının masasındaki cep telefonunu çalan hırsız, olay yerinde bulunan güven timi polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. İşlemleri süren hırsızın ifadesinde, "Param yoktu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Olay yerinden şans eseri geçen güven timi şefi, şahsı kıskıvrak yakaladı.
Olay yerinden şans eseri geçen güven timi şefi, şahsı kıskıvrak yakaladı.

Olay, dün İstiklal Caddesi’ndeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Filistinli Amal Abu Asa isimli kadın bir kafede telefonunu masanın üzerine koyarak oturmaya başladı

Kadının oturduğu masanın üstündeki telefonu el çabukluğu ile çalan İ.H.Y. isimli şahıs olay yerinden uzaklaştı.

Olayı fark eden vatandaşlar polise seslendi. Olay yerinden şans eseri geçen güven timi şefi, şahsı kıskıvrak yakaladı. İ.H.Y., güven timlerinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ifadesi alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Filistinli kadın ise Taksim Polis Merkezine giderek hırsızdan şikayetçi oldu. Hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli İ.H.Y.’nin, emniyetteki işlemleri sırasında verdiği ifadede, "Param yoktu o yüzden yaptım" dediği öğrenildi.

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