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İSTANBUL

İstiklal’e 7 bin kişiden fazla giremez: İstiklal Caddesi'ne kişi kısıtlaması mı geldi?

İstiklal’e 7 bin kişiden fazla giremez

İstiklal Caddesi’ne Kovid-19 yasakları geldi. İstanbul’un en kalabalık caddesi olan İstiklal’de yoğunluğu azaltmak için aynı anda en fazla 7 bin kişi girebilecek. Bugün saat 10.00’da başlayacak kısıtlamayla, uzunluğu 1500 metre, genişliği 14 metre olan caddede her 3 metrekareye bir kişi düşecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek.
Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişi bulunabilecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca İstiklal Caddesi’ne girişler sınırlandırıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için bugünden itibaren İstiklal Caddesi’ne girişlerin sınırlandırıldığını bildirdi.

Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceğini ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin geçici olarak durdurulacağını belirten Demirelli, şu bilgileri paylaştı: “Kısıtlama yarın (bugün) saat 10.00’dan itibaren yürürlüğe girecek.”

CADDEDE HER 3 METREKAREYE BİR KİŞİ DÜŞECEK

  • Kaymakam Demirelli başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmın girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak. Uzunluğu 1500 metre, ortalama genişliği 14 metre ve toplamda 21 bin metrekare olan bu kısımda her 3 metrekareye bir kişi düşecek ve toplamda bu alanda aynı anda 7 bin kişi yer alabilecek. Kolluk görevlileri ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluk aşıldığında da caddeye girişler durdurulacak.
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