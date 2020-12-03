İstiklal’e 7 bin kişiden fazla giremez

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca İstiklal Caddesi’ne girişler sınırlandırıldı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla insan yoğunluğundan kaynaklı bulaş riskini azaltmak için bugünden itibaren İstiklal Caddesi’ne girişlerin sınırlandırıldığını bildirdi.
Caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmında aynı anda 7 bin kişinin bulunabileceğini ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin geçici olarak durdurulacağını belirten Demirelli, şu bilgileri paylaştı: “Kısıtlama yarın (bugün) saat 10.00’dan itibaren yürürlüğe girecek.”
CADDEDE HER 3 METREKAREYE BİR KİŞİ DÜŞECEK
- Kaymakam Demirelli başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmın girişleri fiziki engellerle kontrol altına alınacak. Uzunluğu 1500 metre, ortalama genişliği 14 metre ve toplamda 21 bin metrekare olan bu kısımda her 3 metrekareye bir kişi düşecek ve toplamda bu alanda aynı anda 7 bin kişi yer alabilecek. Kolluk görevlileri ve zabıtanın mesafe kontrollerinde belirlenen yoğunluk aşıldığında da caddeye girişler durdurulacak.