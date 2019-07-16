Gündem İstinaf Mahkemesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasındaki cezaları onadı
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstinaf Mahkemesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasındaki cezaları onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun bularak onayladı.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz darbe girişiminde köprüyü kapatan hainler
15 Temmuz darbe girişiminde köprüyü kapatan hainler

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin sanıklara verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.

CEZALAR ONANDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Temmuz 2018'de karara bağlanan 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin 99 sanık hakkında verdiği çeşitli hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verdiği beraat hükümlerine ilişkin yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Daire, hapis cezalarına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebini de reddederek, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

12inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
35i yakalandı

35'i yakalandı

​Ankara'da kritik FETÖ operasyonu.
Cezası onandı

Cezası onandı

15 Temmuz'da köprüdeki hainlerin başındaydı.
3 ay erken<br>teslim edildi

3 ay erken
teslim edildi

​Türkiye'nin havadan fotoğrafını çekecek.
Seferberlik başlattılar

Seferberlik başlattılar

​1.2 milyar euro için 9 öncelikli sektör belirlendi.
Mahkeme<br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

Hapis cezasına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebi reddedildi.
4'üncü ikramiye

4'üncü ikramiye

12 milyon 500 bin kişinin hesabına yatırılacak.

Hamile kadın ve eşine saldırdı

Hamile kadın ve eşine saldırdı

​Saldırgan '1500 lira zararım var' diyerek şikayetçi oldu.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

​Nisan ayında oran yüzde 13 olarak gerçekleşti.
AB'ye yanıt gecikmedi

AB'ye yanıt gecikmedi

​Dışişleri Bakanlığı AB'nin aldığı yaptırım kararına sert tepki gösterdi.
15 ile yağış uyarısı

15 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da feci kaza

Önce minibüse sonra dükkana çarpan halk otobüsü kazasında 1 kişi öldü.
Satışlar başladı<br>Kilosu 120 TL

Satışlar başladı
Kilosu 120 TL

Sanatçı, futbolcu, boksör ve güreşçiler alıyor.
3 ile yayıldı

3 ile yayıldı

20 günde ölü sayısı 16'ya yükseldi.
Müptezeller Türkiye'yi<br>ele geçiremeyecek

Müptezeller Türkiye'yi
ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.