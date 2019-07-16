İstinaf Mahkemesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasındaki cezaları onadı

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Yalçın Topçu Özbekistan'da 15 Temmuz Programına Katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katıldı. “Türk milleti Kuvayı Milliye ruhu ile ay-yıldızlı al bayrağın altında toplanarak bir kere daha şehitler ve gaziler vererek istiklaline ve istikbaline o gece canı pahasına sahip çıkmıştır” dedi.