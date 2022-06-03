İstinaf Mahkemesi'nden Akıncı Üssü kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alıkonulması için görevlendirilen eski albay Fırat Alakuş ve onun komutasındaki özel kuvvetler personelinin isimlerinin yazılı olduğu \"CB-Fırat..\" ile başlayan \"3 nolu delil poşetinde çıkan A4 kağıdında\", darbe girişimini yöneten sivil imam Kemal Batmaz ve konsey üyelerinin parmak izi tespit edildi.<br><br>El yazısı notlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, darbeye karşı çıkabilecek komuta heyeti ile dönemin bakanlarının kimler tarafından alıkonulacağı ve bu eylemin hangi personelle yapılacağına ilişkin detaylar yer aldı.<br><br>Alıkonulacak isimlerin hangi üslerde tutulacağı ve başlarında kimin bulunacağına dair planlar da ele geçirilen dokümanlara yansıdı.