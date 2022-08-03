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İSTANBUL

İstinye’de denizde mayın paniği: Gerçek çok başka çıktı

Sarıyer İstinye sahilinde denize giren vatandaşlar, suda mayına benzeyen bir cisim görünce panik yaşadı. Deniz polisi ve DEGAK ekiplerinin yaptığı incelemede cismin gemileri tutmada kullanılan tonoz olduğu ortaya çıktı. Cisim kepçe yardımıyla denizden karaya çıkartıldı.

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Haber Merkezi İHA
İstinye’de denizde mayın paniği: Gerçek çok başka çıktı
İstinye

Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer İstinye sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü. Panik yaşayan hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK) sevk edildi.

MAYIN SANILAN CİSİM TONOZ ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen “Balık adam” diye tabir edilen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, içerisine demir borular geçirilmiş içine beton dökülmüş mavi bir plastik varil olduğunu belirledi.

Tonoz ismi verilen cismin gemileri tutmada kullanıldığı öğrenildi. Çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cisim ise kepçe yardımıyla karaya çıkartıldı.

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