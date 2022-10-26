İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor H.B.C.'nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması nedeniyle İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, açığa alınan hekim hakkında inceleme başlattı.
SAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da doktor H.B.C.'nin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı. Doktor H.B.C., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen doktor H.B.C.'ye, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi cezası verildi.
Dün, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.N. ve S.E., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan soruşturmada kavganın, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarını gerçekleştiren iki çetenin, suçtan elde ettikleri paraları paylaşmamasından kaynaklandığı belirlendi.
Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki çeteyi de deşifre etti.
Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle iki çeteye yönelik operasyon düzenledi.
Çete üyelerinin evlerine eş zamanlı yapılan baskında V.C., Y.E., İ.N., S.E. ve Y.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 57 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda, adresinde bulunmayan ve firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Öte yandan, çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; galeride yürüyen İ.N. ve S.E.'nin yanına otomobille gelen grup dışarı çıkarak ateş etmeye başladığı, karşılıklı yaşanan çatışmanın ardından grubun kaçarak uzaklaştığı yer aldı.
Mersin'de para kavgasına girişen iki çeteye operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Mersin'de iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın, iki çete arasında yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların paylaşılamamasından çıktığı belirlendi. Polis, her iki çeteye yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
FOTOĞRAF 10
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz dün saat 21.30 sıralarında evinden çıktı.
Hastalığı nedeniyle sık sık evden kaçarak kaybolan Yılmaz’ın ailesi bu nedenle akıllı saate ve telefonlarına yükledikleri uygulamadaki konum bilgisini takip etti.
Mehmet Yılmaz’ın akıllı saatinin son olarak orman bölgesinde bulunan 8’inci Yağmur Sokak’tan sabit konum bilgisi verdiğini tespit eden aile, bölgeye gittiğinde Yılmaz’ın burada olmadığını gördü. Yılmaz’ın kolundaki akıllı saatini şarjının bittiğini fark eden aile, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbar üzerine AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı ormanda aramaya başladı. Ekiplerin, 4 kilometre çapında bir alanda başlatılan ve yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında Mehmet Yılmaz’ın izine rastlanılamadı. Çalışmalara, havanın da kararmasıyla birlikte sabah saatlerinde devam edilmek üzere ara verildi.
Yaklaşık 4 yıldır Alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Yılmaz’ın 5 ay önce de ormanlık alana girerek kaybolduğu ve kolundaki akıllı saat ve telefon uygulaması sayesinde konumu tespit edilerek yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldığı öğrenildi.
Beş ayda ikinci kez kayboldu: Akıllı saatin şarjı bitince polis harekete geçti
Bursa'da evinden çıkan ve akıllı saatinin şarjı bittiği için kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Yılmaz'ın bulunması için 4 kilometre çapında bir alanda başlatılan ve yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarına ara verildi.
FOTOĞRAF 13
İl Emniyet Müdürlüğü Teröle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren, sonrasında ise yasa dışı yoldan ülkeye girerek örgütün Yamaçlı Grubu'na dahil oldukları belirlenen 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerin evlerini saptayan TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde yaptığı aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adana'da DEAŞ operasyonu: Demir kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği tespit edilen, 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.