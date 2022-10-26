İstirahat raporu için para isteyen doktora ev hapsi

Öte yandan, çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; galeride yürüyen İ.N. ve S.E.'nin yanına otomobille gelen grup dışarı çıkarak ateş etmeye başladığı, karşılıklı yaşanan çatışmanın ardından grubun kaçarak uzaklaştığı yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda, adresinde bulunmayan ve firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Çete üyelerinin evlerine eş zamanlı yapılan baskında V.C., Y.E., İ.N., S.E. ve Y.T. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca ile 57 adet fişek ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, her iki çeteyi de deşifre etti.

Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırılmasının ardından başlatılan soruşturmada kavganın, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarını gerçekleştiren iki çetenin, suçtan elde ettikleri paraları paylaşmamasından kaynaklandığı belirlendi.

Dün, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.N. ve S.E., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Mersin'de para kavgasına girişen iki çeteye operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Mersin'de iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın, iki çete arasında yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen paraların paylaşılamamasından çıktığı belirlendi. Polis, her iki çeteye yönelik düzenlendiği operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

