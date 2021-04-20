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ANKARA

İsveç Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı skandal görüşmenin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Görüşmede, büyükelçiye terör örgütlerine verilen destek konusunda duyulan rahatsızlık iletildi.

Haber Merkezi Diğer
İsveç Büyükelçisi Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İsveç Savunma Bakanı Hultqvist, PKK/YPG'li terörist Şahin ile görüştü.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, "SDG" adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüşme gerçekleştirdi.

İsveçli Bakan, görüşmede teröristbaşına "İsveç olarak, sizlerle uzun süre iş birliği yapmaya ve yardım etmeye hazırız" dedi.

Büyükelçiye nota

Skandal toplantının ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Büyükelçiye, teröristler ile toplantı yaparak "yardım" vaad eden İsveçli Bakan Hultqvist ve PKK'ya verilen destek konusunda duyulan rahatsızlıklar iletildi.

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