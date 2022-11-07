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POLİTİKA

İsveç Dışişleri Bakanı Billström: YPG'yle temas kurmak gibi bir niyetimiz yok

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Türkiye'nin demokrasi ile yönetilen bir ülke olduğunu ve terör örgütü PKK/YPG ile temas etmek için bir ajandalarının olmadığını söyledi.

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İsveç Dışişleri Bakanı Billström: YPGyle temas kurmak gibi bir niyetimiz yok
Tobias Billström

İsveç'te Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ile NATO görüşmelerinin bundan önceki Sosyal Demokrat hükümetinden daha iyi gittiğini ve sürecin daha sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

"PKK/YPG'ye sempati duyanlarla anlaşmayacağiz"

Billström, "PKK ve YPG ile temas şeklinde bir ajandamız yok. Bu durum Türk hükümeti tarafından da not edilmekte. Şu anda İsveç'i yöneten hükümetin de PKK/YPG'ye sempati duyanlarla da herhangi bir anlaşmaya girmesi söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Türkiye özgür bir ülke"

Bir soru üzerine Billström, "Türkiye özgür seçimler yapan bir devlettir. Böylece de demokrasi kriterleri yerine getiriliyor. Örneğin insan hakları yönünden bir sorun olduğunda bunu Türk hükümetine de çekinmeden söyleriz" dedi.

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