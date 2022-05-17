İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları Türkiye’ye geliyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye’ye gidecekleri açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç’in resmi haber ajansı TT’ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto’nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye’ye gidecekleri duyurdu. Açıklamada, bakanların Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi. İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye’ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.