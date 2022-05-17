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ANKARA

İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları Türkiye’ye geliyor

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliğini görüşmek için Dışişleri Bakanlarını Türkiye’ye gönderiyor. İsveç Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun Ankara’ya gideceği duyuruldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları Türkiye’ye geliyor
Ann Linde-Pekka Haavisto

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye’ye gidecekleri açıkladı. İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç’in resmi haber ajansı TT’ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto’nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye’ye gidecekleri duyurdu. Açıklamada, bakanların Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi. İsveç hükümeti, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye’ye göndermeye karar verdiğini açıklamıştı.

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