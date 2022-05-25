Gündem İsveç yapımı silah teröristlerin mağarasından çıktı
ANKARA

İsveç yapımı silah teröristlerin mağarasından çıktı

Pençe Kilit Operasyonu kapsamında ele geçirilen mağarada çeşitli çapta silah ve mühimmatın yanı sıra İsveç yapımı tanksavar silahı AT-4 de dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç yapımı silah teröristlerin mağarasından çıktı
Ele geçirilen silahlar.

Teröristlerin 5 askerimizi şehit ettiği hain saldırısı sonrasında Pençe Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor.

Sıkıştırıldıkları mağarada ‘teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren komandolar, bölgede başka mağaraları da tespit etti.

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Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandıkları çok sayıda mühimmat, silah araç-gereç ele geçirdi.

Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler, yaşam malzemeleri de bulundu.

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Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişimin sağlandığı, bu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

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Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken bunların arasında İsveç yapımı AT-4 tanksavarlar da dikkat çekti.

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