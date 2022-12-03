Gündem İsveçin Türkiyeye iade ettiği PKKlı Mahmut Tat tutuklandı
POLİTİKA

İsveç'in Türkiye'ye iade ettiği PKK'lı Mahmut Tat tutuklandı

Ankara'nın terörle mücadele konusunda somut adımlar atmasını istediği İsveç, hakkında terör örgütü PKK üyeliğinden altı yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

Tat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
İsveçin Türkiyeye iade ettiği PKKlı Mahmut Tat tutuklandı
Mahmut Tat

İsveç'te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tutuklandı

İsveç’te gözaltına alınıp Türkiye’ye iade edilen ve terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden verilen 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç’e iltica talebinde bulunan ve ret cevabı alan Mahmut Tat, 22 Kasım’da İsveç polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Türkiye’ye iade edilen Tat, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sevk edilmişti. Hükümlü Tat, buradaki işlemlerinin ardından Metris Cezaevi’ne gönderildi

Mahmut Tat, Tunceli'de 2015 yılında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine katıldığı suçlamasıyla hakkında açılan davada 6 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. PKK'lı Tat, daha sonra İsveç'e kaçmıştı.

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