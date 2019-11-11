Gündem İsveçteki eşine kavuşma hayali Adanada son buldu
ADANA

İsveç’teki eşine kavuşma hayali Adana’da son buldu

İsveç’teki eşine kavuşma hayali Adana’da son buldu

Afganistan uyruklu bilgisayar mühendisi, İsveç’te yaşayan eşine kavuşmak için yasa dışı yollardan Adana’ya gelince, yakalanarak sınır dışı edildi.

Haber Merkezi İHA
Afganistan uyruklu Sayed Ayub.
Afganistan uyruklu Sayed Ayub.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir minibüsten şüphelenen polis, geçtiğimiz günlerde Sarıçam ilçesindeki uygulama alanında aracı durdurdu.

  • Polis, araçta yaptığı aramada İran’dan Türkiye’ye Ağrı üzerinden giriş yapan ve daha sonra Adana’ya gelen 30 Pakistan ve 27 Afganistan uyruklu kaçak göçmenin sahte belgelerle Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti. Polis, aracın sürücüsünü de insan kaçakçılığı suçundan gözaltına aldı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler.


"Afganistan’da hep ölüm korkusu var"

Afganistan uyruklu Sayed Ayub bilgisayar mühendisi olduğunu söyleyerek, "Afanistan’da daha önce Taliban vardı şimdi de DEAŞ var. Orada sürekli savaş olduğu için ülkemi terk ediyorum. Hayat şartları çok kötü. Ben bilgisayar mühendisiyim ama iş bulamıyorum. Orada kaldığım sürece hep ölüm korkusu vardı. Çok korkuyoruz" dedi.

Kaçak göçmenler Adana'da yakalanarak sınır dışı edildi.
  • Babasını şehit verdiğini, ağabeyinin ise sakat kaldığını, bu nedenle eşinin bir süre önce İsveç’e gittiğini, kendisinin de ona kavuşmak için yola çıktığını ifade eden Ayub, "Afganistan’dan İran’a oradan da Türkiye’ye geldim. Çünkü benim eşim İsveç’te kalıyor. Ben de yanına gitmek için Türkiye’ye geldim. Ama şimdi buradayız" diye konuştu.

Kaçak göçmenler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana İl Göç İdaresine teslim edilerek sınır dışı edildi. Gözaltına alınan sürücü ise ifadesi alındıktan sonra insan ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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