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ADANA

Adana haber: Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki

İsyan ettiren olay: Sen bu kıza ne yapıyorsun ya

Adana'da nişanlısına sözlü şiddet göstererek kadını arabaya bindirmeye çalışan adama çevredeki bir kadın tepki gösterdi. Adamın yüzüğünü gösterip “nişanlıyız” demesiyle, kadının “Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya” diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber MerkeziIHA
Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki
IHA
Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki
Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki
IHA
Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki
Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki
IHA
Nişanlısına sözlü şiddet gösteren adama çevredeki kadından tepki

Adana’da nişanlısı olduğunu iddia ettiği kadına ağladığı için bağırarak hakaret eden adama, çevredeki bir kadın da bağırarak tepki gösterdi.

İddialara göre olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Adana Adliyesi Ek Hizmet Binası çevresinde meydana geldi. Nişanlı olduklarını iddia eden çift park ettikleri arabanın yanına gelerek sokak ortasında tartıştı. Adamın kadına bağırarak küfürler edip arabaya bindirmeye çalışmasına çevredeki bir kadın da bağırarak tepki gösterdi. Kadından gelen “Kadına neden bağırıyorsun” tepkisinin ardından savunmaya geçerek, “Ağlıyor onun için” diyen adam, nişanlısını arabadan çıkarmaya çalışarak, “Çık lan çık” demesi kameralara yansıdı.

"Nişanlılık böyle bir şey değil"

Görüntülerde, nişanlısının hamlesiyle arabadan ağlayarak kafasını çıkaran kadın tepki gösteren kadına bir şeyler demeye çalışıyor. Bu esnada adamın yüzüğünü gösterip “nişanlıyız” demesiyle, kadının “Nişanlılık böyle değil. Adamı hasta etmeyin siz erkekler. Sen bu kıza ne yapıyorsun ya” dediği duyuluyor.

Tepkiler üzerine adamın rahat tavırlar sergilemesi ve sigarasını çıkarıp içmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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