İsyan giderek büyüyor: CHP'li belediye bir imza ile üç bin kişiyi mağdur etti

İstanbul Esenyurt’ta 2011 yılında maketten satışı başlayan ve 2015 yılında bitirilmesi öngörülen Innnovia4 Konut Projesi'nde evler hâlâ teslim edilmedi, üç bin kişi mağdur edildi. Haber 7'de yer alan habere göre haklarını arayan konut mağdurları Esenyurt Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor.

Projenin 2011 yılında başladığını ve bu tarihten beri mağduriyetin sürdüğünü dile getiren Tüketiciler Birliği İstanbul Şube Başkanı Orhan İlhan, “Proje 2012 yılında Esenyurt'ta tamamen genel bir imar planının iptalinden kaynaklı 15 ay durdu. 2014’ün şubat ayında tekrar başladı. İnşaatımız o aralar yapılıyordu. 2017 yılında tamamen durma seviyesine geldi” ifadelerini kullandı.

ÜÇ BİN KİŞİ MAĞDUR OLDU

Projede 3 bin kişinin mağdur olduğunu belirten İlhan, “2011 yılından bu tarafa bu projenin mağdurları olarak elimizden gelen bütün gayretleri gösterdik. Gerek İstanbul'da gerek Ankara'da bütün ilgili yetkili kurumlarla, kuruluşlarla hepsi ile görüşmelerimizi yaptık. Meclis'te komisyonlar oluşturduk. MASAK’a başvurduk, Cumhuriyet savcılıklarına başvurduk. Bugüne geldiğimizde bu projedeki insanların durumu inanın çok önemli. Bu projede olan insanların hepsinin ekonomik durumları çok zayıf olan insanlar, çok mağdur olan insanlar” dedi.

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"BİZİ SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANDILAR"

Proje mağdurlarının CHP’li isimler tarafından kullanıldığını savunan Orhan İlhan, “Bizim meclis odalarında girmemiz mümkün değil. Bizi o odalara bugün CHP'de İstanbul milletvekilliği yapan Gürsel Tekin ve Akif Hamza Çebi sokmuştur. O gün seçimden önce bizi bu odalara götürenler, meclise sokanlar, bizi seçim malzemesi olarak kullandılar” dedi.

"GECE GÜNDÜZ BURADAN KESİNLİKLE AYRILMAYACAĞIZ"

Bugüne kadar projeden sorumlu şirket tarafından mağdur edildikten sonra şimdi de belediye tarafından mağdur edildiklerini anlatan İlhan, “Bugün maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde CHP var. Esenyurt Belediyesi’nde CHP var. Bizim imzamız sadece imardan sorumlu Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’ndan geçiyor. Dolayısıyla bu imzayı atmıyor. Biz pazartesi gününden beri burada tüm mağdurların ile beraber imzanın atılması için eylemlerimizi yapıyoruz. Bu imza atılana kadar da biz eylemlerimize devam edeceğiz.

Maalesef Esenyurt Belediyesi yetkilileri burada çalınan düdükten, burada çalınan tencere tavadan rahatsız oluyorlar. Belediye Başkanları, milletvekilleri, vatandaşlarını temsil ederler. Vatandaşlarının yanında olmaları gerekir. Biz düne kadar şirketin mağduruyduk. Bugün belediyenin mağduruyuz diyorum yani bizi temsil edenlerin mağduruyuz. Pazartesi gününden beri bu alanda oturuyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ben Belediye Başkanı Kemal Deniz’den; ‘Bu vatandaşların yanına bir ineyim, bunların dertleri nedir? Bunlar neden haykırıyorlar? Bunlar neden bağırıyorlar? Ben bunların derdini bir dinleyim’ demesini beklerdim. Belediye başkanının gerçekten yapması gereken budur ama bizim ne telefonlarımıza ne özel kaleme yapmış olduğumuz randevu taleplerine bunların hiçbirine cevap verilmiyor. Tekrar şunu söylüyorum, bu imza atılana kadar kesinlikle buradan ayrılmayacağım. Çünkü bu imza atıldığı zaman kat ittifaklar kurulacak ve bu insanların tapuları insanlara teslim edilecek. Bugün binlerce arkadaşımız dava açtı ama kat irtifakı kurulmadığı için tapu tescilleri yapılmıyor. Bunlar da bunu bekliyor. Yani gerek mahkemeye veren arkadaşlarımız gerek bugün teslimat bekleyen tüm mağdur kardeşlerimiz burada atılacak imzayı bekliyor. Onun için burada atılacak imza çok önemli. Biz gece gündüz buradan kesinlikle ayrılmayacağız” şeklinde konuştu.

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"ŞİRKET İLE BAŞKAN YARDIMCISINI KAVGA EDERKEN GÖRDÜM"

Mağduriyete bizzat şahit olduğunu da aktaran Orhan İlhan, “10 yıldır biz şirketin mağduruyuz dedim. Şahit olmasam gerçekten oradaki yetkililerin söylediklerine inanmayacağım. Kesinlikle hiçbir evrak eksiğimiz yok. ‘Neden bizim dosyamızı imza alamıyorsunuz?’ noktasında şirket yetkilisinin Başkan Yardımcısı ile kavgasına şahit oldum. Ben kapalı kapılar ardında bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki bu mağdur insanlar üzerinden kimse farklı bir şeylerin içerisine girmesin diyorum” ifadelerini sözlerine ekledi.