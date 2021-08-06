İtfaiye müdüründen bin 800 kilometre uzaklıktaki aileyle duygu dolu görüşme: Yangını söndürmeden ayrılamayız

Su takviyesi beklerken itfaiye müdürü Misbah Yılmaz, kilometrelerce uzaklıktaki ailesiyle kısa bir görüşme yaptı.

Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangını söndürmek için Türkiye’nin 81 ilinden gelen itfaiye ve orman işçileri alevleri söndürmek için seferber oldu. Bunlardan biriside bin 800 kilometrelik mesafeden gelen Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri. 8 gündür bölgede soğutma çalışmaları yapan ekipler geceli gündüzlü görev yapıyor. Yangının devam ettiği Kızıldağ Mahallesi 1200 rakımlı Alınç mevkine çıkan ekipler, burada yanan alanlarda soğutma çalışması yaptı. Su takviyesi beklerken itfaiye müdürü Misbah Yılmaz, kilometrelerce uzaklıktaki ailesiyle kısa bir görüşme yaptı.

"Beni merak etmeyin"

Kızına duygularını anlatan Yılmaz, “ Halkımızın için buradayız. Yangını söndürmeden ayrılamayız. Ben sizi 10 gündür görmedim, çok özledim. Bize çok iyi bakıyorlar. İşimiz bitmediği sürece gelmeyiz. Beni merak etmeyin” diye konuştu.

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İHA

"Aklımız sende kalıyor"

Yılmaz’ın kızı Ferda Yılmaz ise, “Baba aklımız sende kalıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizleri de korusun, dikkat et kendine. Seni çok seviyoruz baba çok özledik” dedi.

İHA

"Bin 800 kilometrelik yol"

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü 55 yaşındaki Misbah Yılmaz, Antalya’ya yangının ikinci günü 14 personel, 6 araç bir iş makinesiyle bin 800 kilometrelik yoldan geldiklerini söyledi.

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İHA

"8 gündür bölgedeyiz"

Sekiz gündür bölgede olduklarını ve kısa süre önce Siirt’teki eşi Nadide, kızı Ferda ve torunu Miraç Efe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, “ Bin 800 kilometrelik yoldan geldik. Bir haftadır bölgede çalışıyoruz. Ailemle az önce hasret gidererek duygusal anlar yaşadım. Onlar duygulandı ben duygulandı.

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İHA





Ailemi uzun süredir görmedim. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun emirleri doğrultunda orayı bitirmeden kesinlikle gelmeyin talimatıyla buradayız. Halkımızın can güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkımız merak etmesin, yangın sönmediği sürece Siirt Belediyesi İtfaiyesi buradan gitmeyecek ”dedi.

İHA

“Ekibine elleriyle su içirdi”

Suyun gelmesiyle yeniden görev yerlerin dönen ekip, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak ve nemli havada soğutma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Canla başla çalışan ekiplerine Misbah Yılmaz, zaman zaman elleriyle su içirdiği görüldü.

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İHA

"Arazözle kısa süreli aile molası"

Antalya Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman personeli ise Mustafa Duyan’da derin vadiler içinde çekmeyen telefonuyla, uygun bir noktaya ulaştığında ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Ailesiyle bir süre görüşüp hasret gideren Duyan, daha sonra arazözüne binerek görev yerine hareket etti.

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FOTOĞRAF 6 Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü öğretim görevlisi Işık Tuncel'in dün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Artvin'in Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakılması ve piknikçilerin çoğunun çöplerini geride bırakıp gitmesi yer alıyor. Aynı ortamda, gelin ve damadın da düğün için fotoğraf çekimi sırasında meşale yaktığı görülüyor. Gözlemlerini de anlatan öğretim görevlisi Işık Tuncel, Karagöl Milli Parkı'nda mangal alanları dışındaki yerlerde de mangal yakan ve çöplerini etrafa, göle saçanlar olduğunu belirterek, “Doğal milli park statüsündeki göl ekosistemi dünyada çeşitlilik açısından oldukça zengin bir doğaya sahip diye konuştu. 'BİR ANLIK KEYİF, GELECEĞİMİZİ YOK EDEBİLİR' <br><br> Yıllık izninde Artvin'in güzelliklerini gezmek için bölgeye gittiğini anlatan öğretim görevlisi Tuncel, Karşılaştığım manzara karşısında şoke oldum. Burada bir anlık keyif, geleceğimizi yok edebilir. Ülkenin her tarafı cayır cayır yanarken, bilinçsiz vatandaşlarımızın ormanda mangal yakma duyarsızlığına tanık olmak, beni gerçekten çok üzdü... Memleketin ciğerleri yanarken, mutluluğumuzu bu küçük mangalda aramak nedir? Buna aklım ermiyor. Arka taraftaki duman ise gelin ve damat fotoğraf çekiminde yakılan meşalelere ait. Fotoğraflarımda gördüğünüz gibi yüksek ağaçlarla kaplı ormanın ortasında meşale yakmadan da mutlu olabilmeyi öğrenmeliyiz dedi. Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı Yangınlar devam ederken isyan ettiren görüntü: Karagöl Milli Parkı'nda mangal yapıp meşale yaktılar Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Işık Tuncel, orman yangınlarıyla mücadele edilen bugünlerde, Artvin'in Borçka ilçesindeki yoğun ormanlık alana sahip Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakan piknikçileri ve düğün fotoğraf çekimi için meşale yakanları görüntüledi.

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