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ANTALYA

İtfaiye müdüründen bin 800 kilometre uzaklıktaki aileyle duygu dolu görüşme: Yangını söndürmeden ayrılamayız

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bin 800 kilometrelik Siirt’ten gelen, Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, bin 200 rakımda ailesiyle yaptığı görüntülü telefon görüşmesi duygulandırdı. Kızına duygularını anlatan Yılmaz, “ Halkımızın için buradayız. Yangını söndürmeden ayrılamayız. Ben sizi 10 gündür görmedim, çok özledim. Bize çok iyi bakıyorlar. İşimiz bitmediği sürece gelmeyiz. Beni merak etmeyin” diye konuştu. Bir başka orman arazözü şoförü de telefonun çektiği bölgede ailesiyle kısa bir görüşme yapıp, görev bölgesine devam etti.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye müdüründen bin 800 kilometre uzaklıktaki aileyle duygu dolu görüşme: Yangını söndürmeden ayrılamayız
Su takviyesi beklerken itfaiye müdürü Misbah Yılmaz, kilometrelerce uzaklıktaki ailesiyle kısa bir görüşme yaptı.

Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangını söndürmek için Türkiye’nin 81 ilinden gelen itfaiye ve orman işçileri alevleri söndürmek için seferber oldu. Bunlardan biriside bin 800 kilometrelik mesafeden gelen Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri. 8 gündür bölgede soğutma çalışmaları yapan ekipler geceli gündüzlü görev yapıyor. Yangının devam ettiği Kızıldağ Mahallesi 1200 rakımlı Alınç mevkine çıkan ekipler, burada yanan alanlarda soğutma çalışması yaptı. Su takviyesi beklerken itfaiye müdürü Misbah Yılmaz, kilometrelerce uzaklıktaki ailesiyle kısa bir görüşme yaptı.

"Beni merak etmeyin"

Kızına duygularını anlatan Yılmaz, “ Halkımızın için buradayız. Yangını söndürmeden ayrılamayız. Ben sizi 10 gündür görmedim, çok özledim. Bize çok iyi bakıyorlar. İşimiz bitmediği sürece gelmeyiz. Beni merak etmeyin” diye konuştu.

İHA

"Aklımız sende kalıyor"

Yılmaz’ın kızı Ferda Yılmaz ise, “Baba aklımız sende kalıyor. Allah hepsinden razı olsun. Allah sizleri de korusun, dikkat et kendine. Seni çok seviyoruz baba çok özledik” dedi.

İHA

"Bin 800 kilometrelik yol"

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü 55 yaşındaki Misbah Yılmaz, Antalya’ya yangının ikinci günü 14 personel, 6 araç bir iş makinesiyle bin 800 kilometrelik yoldan geldiklerini söyledi.

Alevler Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
GÜNDEM
Alevler Yeniköy Termik Santrali’ne doğru ilerliyor: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İHA

"8 gündür bölgedeyiz"

Sekiz gündür bölgede olduklarını ve kısa süre önce Siirt’teki eşi Nadide, kızı Ferda ve torunu Miraç Efe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, “ Bin 800 kilometrelik yoldan geldik. Bir haftadır bölgede çalışıyoruz. Ailemle az önce hasret gidererek duygusal anlar yaşadım. Onlar duygulandı ben duygulandı.

İHA


Ailemi uzun süredir görmedim. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nun emirleri doğrultunda orayı bitirmeden kesinlikle gelmeyin talimatıyla buradayız. Halkımızın can güvenliği için ne gerekiyorsa yapacağız. Halkımız merak etmesin, yangın sönmediği sürece Siirt Belediyesi İtfaiyesi buradan gitmeyecek ”dedi.

İHA

“Ekibine elleriyle su içirdi”

Suyun gelmesiyle yeniden görev yerlerin dönen ekip, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak ve nemli havada soğutma çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Canla başla çalışan ekiplerine Misbah Yılmaz, zaman zaman elleriyle su içirdiği görüldü.

İHA

"Arazözle kısa süreli aile molası"

Antalya Manavgat Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli orman personeli ise Mustafa Duyan’da derin vadiler içinde çekmeyen telefonuyla, uygun bir noktaya ulaştığında ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Ailesiyle bir süre görüşüp hasret gideren Duyan, daha sonra arazözüne binerek görev yerine hareket etti.

Pakdemirli duyurdu: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında
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Pakdemirli duyurdu: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altında

Yangınlar devam ederken isyan ettiren görüntü: Karagöl Milli Parkı'nda mangal yapıp meşale yaktılar
FOTOĞRAF 6
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Halkla İlişkiler ve Pazarlama Bölümü öğretim görevlisi Işık Tuncel'in dün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Artvin'in Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakılması ve piknikçilerin çoğunun çöplerini geride bırakıp gitmesi yer alıyor. Aynı ortamda, gelin ve damadın da düğün için fotoğraf çekimi sırasında meşale yaktığı görülüyor.
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Gözlemlerini de anlatan öğretim görevlisi Işık Tuncel, Karagöl Milli Parkı'nda mangal alanları dışındaki yerlerde de mangal yakan ve çöplerini etrafa, göle saçanlar olduğunu belirterek, “Doğal milli park statüsündeki göl ekosistemi dünyada çeşitlilik açısından oldukça zengin bir doğaya sahip diye konuştu.
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'BİR ANLIK KEYİF, GELECEĞİMİZİ YOK EDEBİLİR' <br><br> Yıllık izninde Artvin'in güzelliklerini gezmek için bölgeye gittiğini anlatan öğretim görevlisi Tuncel, Karşılaştığım manzara karşısında şoke oldum. Burada bir anlık keyif, geleceğimizi yok edebilir. Ülkenin her tarafı cayır cayır yanarken, bilinçsiz vatandaşlarımızın ormanda mangal yakma duyarsızlığına tanık olmak, beni gerçekten çok üzdü...
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Memleketin ciğerleri yanarken, mutluluğumuzu bu küçük mangalda aramak nedir? Buna aklım ermiyor. Arka taraftaki duman ise gelin ve damat fotoğraf çekiminde yakılan meşalelere ait. Fotoğraflarımda gördüğünüz gibi yüksek ağaçlarla kaplı ormanın ortasında meşale yakmadan da mutlu olabilmeyi öğrenmeliyiz dedi.
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Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
Title
Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
Yangınlar devam ederken isyan ettiren görüntü: Karagöl Milli Parkı'nda mangal yapıp meşale yaktılar
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Işık Tuncel, orman yangınlarıyla mücadele edilen bugünlerde, Artvin'in Borçka ilçesindeki yoğun ormanlık alana sahip Karagöl Milli Parkı'nda mangal yakan piknikçileri ve düğün fotoğraf çekimi için meşale yakanları görüntüledi.

Alevlerle mücadele devam ediyor: Köyceğiz’de bir bölge daha boşaltıldı
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Muğla’nın Köyceğiz geçen hafta Perşembe günü başlayan orman yangını ilçeye bağlı Çayhisar ve Sazak bölgesinde etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür alevlerin tehdidi altında Çayhisar köyünün gündüz saatlerinde duman altında kaldığı görülürken, mahalle sırtlarında kontrol altına alınan yangın, akşama doğru yeniden başladı.
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Gün içerisinde karadan müdahalenin yanı sıra, havadan uçak ve helikopterle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, Mahallenin doğu tarafındaki dağlık bölgede çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile gece boyunca devam etti. Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle bölgeye çok sayıda sivil vatandaş gün boyu sevk edilirken, karadan ve havadan müdahaleye rağmen yangın kontrol altına alınamadı.
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İlçede günlerdir devam eden yangın nedeniyle Zeytinalanı Mahallesi Taşdibi mevkii, Pınar Mahallesi Ören mevkii, Çayhisar Mahallesi, Sazak Mahallesi boşaltılmıştı. Son olarak gece saatlerinde Sazak Mahallesi’nin üst bölümünde yer alan Çayhisar Mahallesi’ne bağlı Çöğenli Yaylası’nın da tahliye kararı alındığı öğrenildi.
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Bölgede yangın söndürme çalışmalarına katılan bir vatandaş müdahale ettikleri yerin başka bir bölgesinde hemen yangın çıktığını belirterek “1 haftadır arkadaşlarla buradayız, elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Her tarafta yangın var, hangi birini koşacağız, hangi birine yetişeceğiz” diye konuştu.
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Yangın söndürme çalışmalarına katılanlardan bir başka isim olan Murat Çimen ise, “Dün akşam şu alt bölgede birden ateş üstümüze basınca hepimiz aşağıya doğru kaçtık” dedi.
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Evinin yakınındaki yol kenarında çöpleri toplayan oturan Çayhisar Mahallesi’nden 63 yaşındaki Düriye Korkut, “Böyle bir şey görmedim hiç. Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim” dedi.
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Bir gün önce mahallenin tahliye kararı nedeniyle gelen telefonla eşi ile birlikte Çöğenli’ye gittiğini belirten Düriye Korkut, “Köyümüzü kurtarmaya geldik” diye konuştu.
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Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
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Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Title
Köyceğiz’deki yangın devam ediyor, bir bölge daha boşaltıldı
Alevlerle mücadele devam ediyor: Köyceğiz’de bir bölge daha boşaltıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir haftayı aşkın süredir söndürülemeyen yangın Sazak ve Çayhisar Mahallesi'nde gece boyunca devam etti. Son alınan karar ile Çayhisar'a bağlı Çöğenli Yaylası için de boşaltma kararı alındı. Boşaltılan ve yangının etkili olduğu mahallelerden Çayhisar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Düriye Korkut, “Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın mahalline görevliler harici kimse alınmayacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yangın mahalline görevliler harici kimse alınmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın mahalline görevli olmayan kimsenin alınmayacağını açıkladı.


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