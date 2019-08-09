Gündem İtiraf gibi açıklama
DİYARBAKIR

İtiraf gibi açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi terör bağlantısı nedeniyle kayyım tarafından işten çıkarılan isimlerin yeniden belediyeye alındığını açık açık itiraf etti. HDP’li belediye, gazetemizin 6 Ağustos tarihli “PKK belediyede” başlıklı manşet haberine ilişkin açıklama yaptı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Yeni Şafak'ın 6 Ağustos tarihli “PKK belediyede” başlıklı manşet haberi.
Yeni Şafak'ın 6 Ağustos tarihli “PKK belediyede” başlıklı manşet haberi.

İtiraf niteliğindeki açıklamada, işe alınanlardan 43’ünün kayyım döneminde açığa alınan isimler olduğu doğrulandı. 9 kişinin mahkeme kararıyla dönüşünün sağlandığı ifade edilirken, işe alınan 109 kişinin de güvenlik soruşturması nedeniyle kayyım tarafından kadro verilmeyen taşeron işçiler olduğu dile getirildi. Ayrıca işe alınan 86 kişinin de ‘süreli ilaçlama’ işçisi olduğu öne sürüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Selçuk Mızraklı’nın, çoğu kayyım döneminde işten çıkarılan 248 kişiyi yeniden işe aldığını kamuoyuna duyuran Yeni Şafak, bunlar arasında PKK’lı elebaşlarının yakınlarının da bulunduğunu ortaya koymuştu.

PKK belediyede
GÜNDEM
PKK belediyede
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