İtiraf gibi açıklama

İtiraf niteliğindeki açıklamada, işe alınanlardan 43’ünün kayyım döneminde açığa alınan isimler olduğu doğrulandı. 9 kişinin mahkeme kararıyla dönüşünün sağlandığı ifade edilirken, işe alınan 109 kişinin de güvenlik soruşturması nedeniyle kayyım tarafından kadro verilmeyen taşeron işçiler olduğu dile getirildi. Ayrıca işe alınan 86 kişinin de ‘süreli ilaçlama’ işçisi olduğu öne sürüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Selçuk Mızraklı’nın, çoğu kayyım döneminde işten çıkarılan 248 kişiyi yeniden işe aldığını kamuoyuna duyuran Yeni Şafak, bunlar arasında PKK’lı elebaşlarının yakınlarının da bulunduğunu ortaya koymuştu.