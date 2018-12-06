İttifak brifingi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP ile müzakereleri yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den Latin Amerika dönüşü önceki gece ittifak brifingi alırken, dün de genel merkezde mesaisinin önemli bir kısmını seçime ayırdı.

G-20 zirvesinden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayağının tozuyla ittifaka odaklandı. Mart yerel seçimlerinde gösterilecek adaylarından 60’ını iki grup halinde açıklayan AK Parti, kalan 21 ilde adayların belirlenmesi ve ittifak çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarda sona geldi. AK Parti’de, MHP ile ittifak görüşmelerini yürüten Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de çalışmalarını olgunlaştırdı. Özhaseki, iki parti arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili olarak gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu.

FORMÜLLER KONUŞULDU

Önceki gece gerçekleşen sunumda MHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmama jestine karşılık AK Parti’nin jest yapacağı iller değerlendirildi. Bu konuda kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi sonrasında verileceği kaydedildi. 2014 seçim sonuçları ile 24 Haziran seçim sonuçlarının yer aldığı sunumda, 30 büyükşehir ve ilçelerde yapılması planlanan ittifak formülünün yer aldığı öğrenildi.

Mehmet Özhaseki

GENEL MERKEZ MESAİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü mesaisinin büyük bir bölümünü de AK Parti Genel Merkezi’nde tamamladı. Erdoğan yerel seçim hazırlıklarında geline son aşama hakkında parti kurmaylarından bilgi aldı. Seçim kampanyasıyla ilgili hazırlıklarla ilgili de Erdoğan’a bilgi verildi.

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BAŞKANLARI BİLGİLENDİRECEK

Erdoğan’ın, bugün de hem ittifak çalışmaları hem de aday belirleme süreciyle ilgili olarak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilatı bilgilendirmesi bekleniyor. Özellikle de il başkanlarına aday belirleme, ittifak çalışmaları ve propaganda süreçlerine ilişkin sunumlar yapılması bekleniyor. Erdoğan’ın, toplantıda, Cumhur İttifakı’nın başarısı için il başkanlarına öneri ve uyarılarda bulunması bekleniyor. Toplantıda, AK Parti’nin ittifak kapsamında aday çıkarmadığı illerde de parti teşkilatının Cumhur İttifakının başarısı için çalışmasının önemine değinilecek.

14 İL DAHA AÇIKLANACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklanmayan 21 ilden Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıklayacak.