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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin ittifak görüşmesi

İttifak zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, 22 gün sonra Külliye’de bir araya geldi. İki lider, 1 saatlik görüşmede parti kurmaylarının ittifaka ilişkin hazırladığı raporları ele aldı.

Nur Banu Aras Fazlı Şahan Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhur ittifakı ortakları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mart yerel seçimlerine yönelik iş birliğinde dün önemli bir zirvede buluştu. En son 21 Kasım’da buluşan ikili arasında günlerdir beklenen görüşme 22 gün sonra dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Saat 16:00’da başlayan ittifak randevusu bir saat sürdü. Dünkü görüşme süresiyle de ikili arasındaki son dönem diyaloglar arasında en uzunu olarak öne çıktı.

ÇERE ÇÖPE TAKILMAYACAĞIZ

  • Edinilen bilgilere göre Bahçeli, 31 Mart'taki ittifak formülü olan "x+y=z" yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. İki isim de Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta tarih yazması konusunda mutabık kaldı. Bahçeli, dün bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde de seçim ittifakına ilişkin önemli mesajlar verdi. Bahçeli, “Samimiyetle hareket edeceğiz, çerden çöpten, eften püften meselelere takılmayacağız” dedi. Görüşmede masada MHP’nin elinde bulunan Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye ile CHP’nin elinde bulunan Aydın ve Muğla illeri vardı. AK Parti'nin bu illerde aday çıkarmayarak jest yapacağı iddia ediliyordu. Masada bu illerin ağırlıkta olduğu kaydedildi. MHP, Denizli ve Erzurum’da adayını geri çekmişti.

KARŞILARINDA CUMHUR İTTİFAKINI BULACAKLAR

Zirvede, kritik öneme sahip olan büyükşehir ilçelerinde de iki partinin birlikte hareket etme seçeneği de masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, her iki partinin de mevcut belediyelerini koruması gerektiği konusunda ortak görüş bildirirken, 5 büyükşehirde aday çıkarmayacak olan MHP'ye bazı ilçe belediyeleri verilmesi konusu da değerlendirildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, şer ittifakının iş birliği yaptığı yerlerde karşılarında Cumhur İttifakı’nı bulacaklarını söylemişti. CHP ve İYİ Parti’nin anlaştığı 3 büyükşehir dışında Antalya, Adana, Denizli, Konya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Sakarya, Kayseri, Erzurum ve Kahramanmaraş’ta da AK Parti ve MHP’nin ittifak yapması bekleniyor.

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