Gündem İttifakı garanti çatlattı
POLİTİKA

İttifakı ‘garanti’ çatlattı

CHP’li Atıcı’nın “hiçbir ittifak garanti değil” çıkışı sert karşılık gördü. İYİ Parti’li Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti’yiz ve iktidara doğru yürüyoruz. Dolayısıyla CHP ya da Aytuğ bey nereye karşı büyüyorlar onlar karar versinler” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İttifakı ‘garanti’ çatlattı
Yavuz Ağıralioğlu

Aday ve tezkereler konusunda CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan ayrışma karşılıklı mesajlaşmaya dönüştü.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, “Hiçbir zaman hiçbir ittifak garanti, kalıcı, ilelebet sürecek değildir. O yüzden CHP’nin kendi öz gücüyle yükselmesi gerekir” derken HDP seçmenine uzak olunmaması gerektiği mesajını verdi. Atıcı, “Biz HDP tabanına yaklaşabiliriz, bu mümkündür, HDP tabanı da bize yaklaşmaya şu anda çok hazırdır” dedi.

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CHP NEREYE KARŞI BÜYÜYOR

Atıcı’nın sözlerine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’ndan cevap geldi. Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti’yiz ve iktidara doğru yürüyoruz. Dolayısıyla CHP ya da Aytuğ Bey nereye karşı büyüyorlar onlar karar versinler. Biz iktidara doğru yürüyen ve iktidarın seçmen alanından ümidini kaybetmişlerin ümidi olan partiyiz. Şimdilik buradayız önümüzdeki dönem seçim sathına girildiği zaman çok daha rahat görülecektir eğer işlerimizi doğru yaparsak ümidi yöneten gelecek endişelerini izole eden parti iktidar olabilir” diye konuştu.

“Bu siyasal denklem içerisinde hem partim adına hem de Türk demokrasisi adına mecburiyetler alanından bağımsız konuşuyorum” diyen Ağıralioğlu, “Biz seçmenin tapulu Aytuğ bey şimdi böyle görüyor olabilir. 3-5 ay sonra bir daha sorun ona bu soruyu” ifadelerini kullandı.

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